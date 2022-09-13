Davutoğlu’ndan Altılı Masa mesajı: Hata yapmayacağız

Altılı Masa ile ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Bizleri kutuplaştırmaya çalışıyor Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan ama masadakiler ise birbirini anlamaya çalışıyor. Biz hata yapmayacağız" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında soruları yanıtladı.

“Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanı adayı tarifini okuyunca ne hissettiniz?” sorusuna yanıt veren Davutoğlu, “Ola ki bir yanlış anlaşılma varsa bunu kamuoyunda duyduğunda önce bir hayal kırıklığı yaşanır açık ifade edeyim. Ama ilişki eğer olgunlaşmış ve bir temele oturmuşsa bu hayal kırıklığı zamanla bir karşılıklı anlayış ve sohbet içinde bunu çözmeye yönelir. Ben bu yolu yöntemi takip ettim. Ben Sayın Gültekin Uysal ile de Sayın Ali Babacan ile de bugün bir masa etrafında Türkiye'nin geleceği ile ilgili konuşurken bu ifadeler benim zihnimde hiç yer almaz” diye konuştu.

“TAKDİR EDİLMESİ GEREKEN BİR YAKLAŞIM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşan Davutoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemde gördüğüm en önemli özelliklerden bir tanesi farklı kesimlere açılma iradesi. Bunu takdir ediyorum. Helalleşme söyleminden, farklı kesimlerle buluşmalara, 28 Şubat mağdurlarıyla görüşme önemli bir adımdı. Bu son aylarda gittikçe artan bu yaklaşım bence doğru, takdir edilmesi gereken bir yaklaşım” dedi.

“ÇOK YAKIN DOSTLUKLAR KURDUK”

“Altılı Masa’da en iyi anlaştığınız lider hangisi?” sorusuna da yanıt veren Davutoğlu, her liderle farklı konularda anlaşabildiğini şöyle anlattı:

* “Sayın Akşener ile müthiş bir iletişim var. Sayın Kılıçdaroğlu ile de iki mahallenin temsil gücü olan iki lideri olarak oturduğumuzda çok rahat iletişim kuruyorum. Sayın Karamollaoğlu ile daha eskiye dayalı bir iletişimimiz var hatıraları canlandırıyoruz. Sayın Babacan ile de aile dostluğumuz var, iletişim zirveye çıkıyor. Sayın Gültekin Uysal ile enişte-kayınbirader gibi biraz Afyon'dan biraz edebiyattan konuşurken rahat iletişim kuruyoruz. Konusuna bağlı olarak hepsiyle çok yakın dostluklar kurduk.

“ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİZİ KUTUPLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

* Türkiye için büyük bir kazanç. Böyle bir örnek yok. 6 ay oldu birtakım beklentilerin yükseldiğini biliyorum. Ama 6 akrabayı toplasanız orada veya burada bir konuda ihtilaf çıkar. Beni mutlu eden; 200 yıldır Türkiye'nin modernleşmesi esnasında bu milletin ortaya koyduğu bütün düşünce ve siyaset akımları o masa etrafında. Ben bu anlamda heyecan duyuyorum. Bizleri kutuplaştırmaya çalışıyor Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan. O masadakiler ise birbirini anlamaya çalışıyor.”

“HATA YAPMAYACAĞIZ”

Davutoğlu, Altılı Masa’nın durumuyla ilgili “Biz hata yapmayacağız. Altılı Masa’nın varlığı bu hatayı yapmamanın teminatı” ifadelerini kullandı.

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