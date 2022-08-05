Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Hangisi ihanet?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın "İhanet ettiler" sözlerine yönelik dikkat çeken bir video paylaştı.Berat Albayrak, Ethem Sancak, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin görüntülerinin de yer aldığı videoda Davutoğlu, “Hangisi ihanet, Sayın Erdoğan?” diye sordu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yönelik “İhanet ettiler, o makamlara layık oldukları için gelmediler” sözlerine yönelik tartışmalar devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Hangisi ihanet, Sayın Erdoğan?” başlıklı bir video yayınladı.

Davutoğlu'nun paylaştığı videoda görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reza Zarrab'a plaket veren AKP'liler, geçtiğimiz günlerde AKP'den ayrılarak Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak'ın görüntülerinin yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine yer verildi.

Bu görüntülerin ardından Davutoğlu'nun “Hangisi ihanet, Sayın Erdoğan?” diye sorduğu anlara videoda yer aldı.

ERDOĞAN’I CANLI YAYINA TARTIŞMAYA ÇAĞIRMIŞTI

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a meydan okuyup canlı yayına tartışmaya çağırmıştı. Davutoğlu, “İstediği gazetecileri karşıma çıkarsın, kendisi otursun. Kendisine bütün sorular önceden verilsin. Hatta bir ekip de hazırlasın arkasına onu oturtsun, bir de prompter koysun ondan da takip etsin. Ben tek başıma, yalın kılıç, en berrak halimle oraya oturacağım. İhanet neyse gözümün içine baka baka söyleyecek” ifadelerini kullanmıştı.

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