Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘oturma sırası’ yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri yürüten 6 partiyi hedef alarak "Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı" sözlerine Gelecek Partisi lideri Davutoğlu yanıt verdi. Davutoğlu, "Biz farklılıklarımıza saygı duyuyoruz; siz ise farklılıklardan düşmanlık üretiyorsunuz! Bizim derdimiz unuttuğunuz millet. Sizin derdiniz ise rant ve talan… Aradaki tek fark bu" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak yaptığı konuşmada, güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri yürüten 6 partiyi hedef alarak, “Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar” diye konuştu. Erdoğan, aynı sözleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

DAVUTOĞLU’NDAN YANIT

Erdoğan'ın bu sözlerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Erdoğan'ı alıntılayarak cevabını sosyal medyadan veren Davutoğlu, “Biz farklılıklarımıza saygı duyuyoruz; siz ise farklılıklardan düşmanlık üretiyorsunuz! Bizim derdimiz unuttuğunuz millet. Sizin derdiniz ise rant ve talan… Aradaki tek fark bu” dedi.

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