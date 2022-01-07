Davutoğlu’ndan hükümete çağrı: Bu tarihi bir görevdir

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Kazakistan'daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin ve Türk Devletleri Teşkilatının Kazakistan'a gerekli katkıyı yapması tarihi bir görevdir. Şu ana kadar bu yönde yeterli adımlar atılmamıştır" dedi.

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Doğalgaz zammı protestolarının ardından hükümetin istifa ettiği Kazakistan’da olaylar sürüyor. Göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

“ÜLKEMIZIN EN TEMEL STRATEJIK ÖNCELIĞI OLMALIDIR”

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Kazakistan’daki olaylara ilişkin sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Türk dünyasının merkez ülkesi olan dost ve kardeş Kazakistan'da son günlerde yaşanan gelişmelerden derin üzüntü duydum. Bu gelişmeler üzerine dönem başkanlığını Ermenistan'ın yürüttüğü Müşterek Güvenlik Teşkilatından destek istenmek zorunda kalınması da kaygı vericidir.

*Türkiye'nin ve Türk Devletleri Teşkilatının Kazakistan'ın içişlerine saygı göstererek gerilimlerin aşılması için gerekli katkıyı yapması tarihi bir görevdir. Şu ana kadar bu yönde yeterli adımlar atılmamış olması da Türk dünyasının iç dayanışması açısından zaaf oluşturmuştur.

*Kazakistan'ın egemenliği ve istikrarı, Kazak kardeşlerimizin refah ve huzuru ülkemizin en temel stratejik önceliği olmalıdır.

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