Demokrasi Marenası’nda Müjdat Gezen’den ‘maaşlı trol’ göndermesi

Yayın yasağı getirilen Demokrasi Arenası yerine Müjdat Gezen'in sunduğu Demokrasi Marenası, ikinci haftasında devam etti. Uğur Dündar'ın balmumu heykelinin yer aldığı programda Gezen, 'maaşlı trol' göndermesinde bulundu.

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RTÜK tarafından yayın yasağı getirilen, SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası yerine, Müjdat Gezen'in sunduğu Demokrasi Marenası yayınlanmaya devam ediyor. Demokrasi Marenası'nın ikinci haftasında bir kez daha Müjdat Gezen TELE 1 stüdyolarında programın sunuculuğunu üstlenirken, Uğur Dündar'ın balmumu heykeli programın konuğu oldu.

“BU LAFIMA GÜLÜMSEDİN”

Uğur Dündar'ın balmumu heykelini Uğur Mündar olarak tanıtan Gezen, “Derler ki bazen susmak, konuşmaktan daha etkili olabilir” dedi. Heykelle sık sık sohbet eden Gezen, “Bu lafıma gülümsedin, dikkat ettim” şeklinde espriler yaptı.

SURVIVOR SORUSU

Heykele “Survivor'ı izliyor musun?” diye soran Gezen, “Seyirciler izlesin. Türkiye'nin profili var. Ne üçkağıtlar, ne dedikodular, inanılır gibi bir program değil” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN FETHİNDE RÖPORTAJ YAPTIN…”

Uğur Dündar ile aralarında sürekli yaş konusunda espriler yaptıklarını belirten Müjdat Gezen, programda da bu esprilerini sürdürdü. “Benim hakikaten tüylerimi diken diken eden, iftihar ettiğim bir konu” dediği olayı Gezen, şöyle anlattı:

* İzmir turnesindeydim. İzmir'e gittiğim zaman Uğur ile devamlı buluşuruz. O zamanlar İzmir'de yaşıyordu. Yol üzerinde İzmir'e yakın bir yerde beni çok duygulandıran bir şey oldu. Bir zeytin ağacı dikmişler. 585 yaşında.

* Altında altın bir plaka, orada yazıyor. Bu ağaç Uğur Dündar tarafından dikilmiştir diye. O kadar duygulandım ki. Yalnız topluma bu anlamda değil, diğer konularda da yararı dokunmuştur.

* Göbeklitepe'de de iftihar ettiğim o tabletlerde adının geçmesi. İlk İstanbul'un fethinde yaptığın röportajlar. Senin yaşınla uğraşıyor gibi görünebilirim. Sessiz de kalıyorsun. Bunun da bir anlamı olduğunu zannediyorum.

MAAŞLI TROL GÖNDERMESİ

Konuşmasında ‘trol’ göndermesinde de bulunan Gezen, Uğur Dündar’ın heykeline “Bazı fikirleri danışmak istiyorum. Aramızda para toplayıp trol tutabilir miyiz? Sen ben birkaç eş dostla… Epeyce bir kalabalık grup yapıp maaşlı trol tutma imkanı olabilir mi acaba?” diye sordu.

UĞUR DÜNDAR DUYURDU: SAHTE İSİMLE TROLLÜK YAPANA SUÇ DUYURUSU

Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından yeni bir gelişmeyi paylaştı. Konuyla ilgili açıklamasında Dündar, “Bugün sahte isimle trolluk yapan bir küfürbazın gerçek kimliğini tespit ederek yargıya suç duyurusunda bulunduk. Bunların mahkum olacaklarını anlayınca nasıl yalvar yakar hale geldiklerini videoya kaydedip, buradan ibreti alem için yayınlayacağım” dedi.

KILIÇDAROĞLU ‘DEŞİFRE ETTİK’ DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında “Türkiye genelinde kurulan devasa trol ağı”nı deşifre ettiklerini belirtmişti. İsim isim açıklayan Kılıçdaroğlu, “Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler” ifadelerini kullanmıştı.

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