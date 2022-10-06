“Demokrasilerde böyle yasa olmaz”

HABER-SEN Genel Başkanı Mesut Balcan'dan sansür yasasına tepki... Balcan, "Demokrasinin uygulandığı ülkelerde, bu tür yasalar çıkmaz" dedi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

HABER-SEN Genel Başkanı Mesut Balcan, TBMM'de ele alınan, sansür yasasını eleştirdi. Sözcü WEB TV'ye konuşan Balcan, ‘'Demokrasinin uygulandığı ülkelerde, bu tür yasalar çıkmaz. Bir komisyon oluşturulup, basın mensuplarının da da fikirleri alınmalıydı. Maalesef Türkiye’de iktidar bloğu tamamen kendi çıkarı için bu yasa teklifini Meclis'e getirdi'' dedi. Balcan şunları söyledi:

‘'Seçim zamanı yaklaşırken yasa teklifinin bu kadar hızlandırılmış olması tepkilere yol açtı. İfade ve düşünce hürriyeti çok önemli. Yasa teklifi ile istenmeyen bir haberi yapanın yanı sıra bunu yayan kişi de ceza alacak. Eleştirel olarak yaptığınız bir paylaşımdan dolayı dezenformasyonla suçlanabilirsiniz ve bununla ilgili bazı cezalara tabi kalabilirsiniz. 1 yılla 3 yıl arasında hapis cezası getiriliyor.

YEREL GAZETELER AĞIR DARBE ALACAK

Burada en ağır darbeyi yerel gazetelere alacak. Yerel gazetelerin yaşam kaynağı olan Basın İlan Kurumu’ndaki aldıkları gelir yüzde 75 oranında azalacak. Ekonomik krizin olduğu insanların geçinemediği bir dönemde 8 bine yakın yerel gazeteci meslektaşımız işsiz kalacak. Bizim için çok dramatik bir durum.

Basın kartının da bir anlamı kalmayacak. Basın kartı olanlar genellikle bu alanda yetişmiş, eğitimli kişiler. Son dönemlerde bu da aslında sorunlu bir alan oldu. Şimdi dernek ve vakıf yöneticilerine de basın kart verilecek. Başka amaçla için kurulmuş dernek ve vakıflar da olabilir. Basın mensuplarının değersizleştirilmesi söz konusu. Basın İlan Kurumu da ceza kurumu haline gelecek. RTÜK, kendisinin beğenmediği, iktidara muhalefet ettiği, eleştirdiği kanallara sürekli cezalar veriyor.

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