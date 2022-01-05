Denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz

İstanbul Eminönü'nde sivil trafik ekipleri, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime takılan sürücülerden Şerif Dereli, "Biz ihracat yapıyoruz lütfen bize iyi davranın' dedi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Fatih Eminönü’nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan ve yolcu seçen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında taksimetre açarken polise yakalanan Hakan Özergin’e taksimetre açmadığı için 888, kemer takmadığı için 196, plakası yönetmeliğe uygun olmadığı için de 750 lira ceza kesildi.

“İHRACAT YAPIYORUZ”

Denetimden geçen sürücülerden Şerif Dereli ise, “Biz ihracat yapıyoruz, lütfen bize iyi davranın. Turist taşıyoruz. Yolcularımızı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki ülkemize döviz bıraksın diye uğraşıyoruz” diye konuştu.

Denetimde, taksimetre açmayan 2 sürücüye 888 TL, taksimetre ayarı güncel olmayan ve emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye bin 84 TL, plakası yönetmelikte belirlenen niteliklerde olmayan bir sürücüye ise 750 TL para cezası kesildi. Ceza yiyen sürücüler kendilerini çeşitli bahanelerle savundu.

“TAKSİMETREYİ AÇMADIM AYNAYI DÜZELTTİM”

Denetim noktasını görünce taksimetre açtığı öne sürülen taksici Murat Özergin, “Pazarlık yapmadım. Yolcuyu Sarayburnu'nun biraz gerisinden aldım. Emniyet kemeri takmadım diye çevirdiler. Elimi aynaya uzattım. Memur bey taksimetreyi açtığımı zannediyor. Aynayı düzelttim. Taksimetreyi yeni açtığımı söylüyor. Taksimetre normalde açıktı” dedi.

“YÜZDE 36 ZAM GELDİYSE İLAVE EDİYORUZ”

Kemer takmayan ve taksimetresi güncel olmayan Murat Can Özarslan, “Yolcuyu yeni aldım. Taksimetre açarak geldim. Taksimetre sıramız olduğu için daha taksimetremiz yapılmamış. Bazen onu kendi müşterimize söylüyoruz. Yüzde 36 zam geldiyse ilave ediyoruz. Yeni çıktığım için kemer takmayı unuttum. O konuda haklılar. Açıkçası maskeyi de takmadım” diye konuştu.