Denizli’deki yangın kısmen kontrol altına alındı

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı köyler ile Muğla’ya bağlı Menteşe İlçesi’ne bağlı köylerin arasında kalan bölgede çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Selami AYDIN

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Denizli’de bugün saat 14:50 sıralarında başlayan ve Kali İlçesi’ndeki Müslümgüme Köyü ormanlık alanını etkileyen yangın kısmen kontrol altına alındı. İlçenin Esenkale, Künar köyleri ile Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Esençay köyleri arasındaki alanı da etkisi altına alan yanğın akşam saatlerinde rüzgarın çıkması ile yön değiştirmişti. Rüzgarın etkisini yitirmesinden sonra ekiplerin hummalı çalışmaları ile yangının genişlemesi durduruldu.

Denizli Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yangına 6 helikopter, 4 uçak, 128 araç ve 452 personel ile yangına müdahale ettiğini duyurdu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 helikopter, 5 uçak, 12 arazöz, 6 su tankeri ve bir dozer ile yangına müdahale etti. Aydın, Burdur, Isharta, Manisa ve İzmir’den de yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye sevk edildikleri kaydedildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri de bölgede görev aldı.

Açıklamada ayrıca yangının kısmen kontrol altına alındığı kaydedildi. Muslumgüme bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken Esenkale köyünde yer yer yükselen alevlere ekipler müdahale ediyor. Yangının 75 hektarlık ormanlık alanı etkilediği kaydedildi.

HERKES SEFERBER OLDU

Denizli'nin Kale İlçesi ile Muğla'nın Menteş İlçesi arasında kalan bölgede çıkan orman yangını için köylüler seferber oldu.

Helikopterlerin su aldığı, Belenköy Köyü kırsalında yer alan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait havuzlara sürekli su taşıyan köylüler havuzları hiç boş bırakmadı.

Ortaköy ve Belenköy köylerinde yaşayan 50'yi aşkın üretici traktörlerine bağladıkları tankerlerle havuza 4 saattir su taşıyor. Tarımsal sulama için açılan sondajlardan su getirdiklerini söyleyen köylüler yangının bir an önce sönmesi için üzerlerine düşeni yapıyor.

Su taşıyan köylülerden Mustafa Aday; “Yangın başladığından beri su taşıyoruz. Havuzları bir an bile boş bırakmadık. Yangının bir an önce söndürülmesini umuyorum” diye konuştu.

Belenköylü üreticilerden Ayhan İrkem ise; “4 saattir su taşıyoruz. Bu getirdiğim sekizinci tanker oldu. Yangının sönmesi için ekiplere yardım ediyoruz” ifadelerini kullandı. B

Bölgedeki havuzlara Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait araçlarla da takviye yapılıyor.

Bugün öğleden sonra başlayan yangından yaklaşık 75 hektarlık ormanlık alan etkilendi. Denizli ve Muğla'dan gelen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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