Denizli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek toprağa verildi. Şehidi 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı.

Selami AYDIN

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü Pençe-Kilit operasyonu sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Denizlili 28 yaşındaki Piyade Teğmen Bekir Can Kerek son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı gün içinde Çardak Havaalanına getirildi. Burada düzenlenen askeri törenin ardından şehidin naaşı baba ocağına getirildi. Merkezefendi ilçesinde bulunan Kayalar TOKİ konutlarında düzenlenen törende helallik istendi.

Şehidin annesi Elif Kerek ve babası Salim Kerek çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşleri Seher Kaya, Seda Kerek ve Melike Kerek güçlükle sakinleştirildi. Seda Kerek kalabalıktan sessiz olmasını isteyerek; “Kardeşim uyuyor onu rahatsız etmeyin” diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra şehidin cenazesi Müfti Ahmet Hulusi Efendi Camiine getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra askeri törenle Asri Mezarlığa götürülerek defnedildi. Şehidin cenaze törenine yaklaşık 5 bin Denizlili katıldı.

Cenaze namazı öncesi şehit eşi Gemze Kerek tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tabutun üzerine siyah şalını koymak isteyen genç kadın güçlükle teselli edildi.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. İzmirli eşi ile kısa süre önce nikah kıyan Kerek'in iki ay sonra düğün planladığı kaydedildi.

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN ÇIKTI

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in atanamayan öğretmen olduğu öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan Kerek'in bir süre atama beklediği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda kadro açıldıktan sonra müracaatta bulunarak askerliğe adım attığı öğrenildi.

Yaklaşık 1 yıldır teğmen rütbesi ile görev yapan Kerek'in branş öğretmeni olarak ataması yapılmayınca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne müracaat ettiği kaydedildi.