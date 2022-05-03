Denizli’de 9 bin çiftçiye su şoku

Denizli'de geçen yıl parasını ödedikleri suyu alamayan ve zarar eden 9 bin çiftçi aynı riski bir kez daha yaşıyor. DSİ’nin su için garanti vermemesi üreticileri isyan ettirdi. Denizli Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar; "Çok sayıda şikayet aldım. Parayı peşin alıyorsun sonra suyu veremem diyorsun. Çiftçinin suyunu bekletmeyin" diye konuştu.

Selami AYDIN

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Geçen yıl üç ve dördüncü sularını alamayan Çivril, Baklan ve Çallı 9 bin çiftçi bu yıl da su sorunu yaşayacak. Ağırlıklı olarak ayçiçek, mısır ve şeker pancarı üretimi yapılan 280 bin dönümlük tarım alanına su veren Sol Sahil Sulama Birliğinin bu yıl sadece iki sulamaya izin vereceği öne sürüldü. Bu yönde çok fazla şikayet aldığını söyleyen Denizli Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar DSİ'ye seslenerek, “Çiftçinin suyunu bekletmeyin” diye konuştu.

‘PARASINI ALDILAR SUYU VERMİYORLAR’



Çiftçiden su parasının peşin alındığını belirten Sancar, “Parayı Mart ve Nisan aylarında peşin alıyorsun ama su vermiyorsun. Geçen sene bunu yaptın. Sonra bir de parayi iade etmedin. 2 yıldır çiftçinin parası iade edilmiyor. Kıştan suyu satıyorsun, yazın suyu vermiyorsun üstelik parasını da iade etmiyorsun. Ondan sonra mahsuplaşacağız diyorsun. Çiftçi ertesi yıl ekmezse ne yapacaksın? Yaşanan kuraklık ve gıda krizlerinden tüm barajların, tüm rezervlerin sulamaya hazır olması gerekirdi. Öncelik çiftçiye, çiftçinin de nitelikli ürünlerine verilmeli” diye konuştu.

‘DSİ ÖNLEM ALMALI’



Çiftçinin susuz bırakılmaması gerektiğini söyleyen Sancar; “Geçen yıl üreticilerimizle beraberdik. DSİ toplantı yapacaktı gittik. Toplantı Çivril Belediyesi'nde yapılacaktı. Kalabalık diye apar topar DSİ il müdürlüğüne aldılar. Çiftçilerimizi uyardık, bir kısmı ile birlikte Denizli'ye gittik. Çiftçinin hakkını aradık. Biz çiftçinin hakkını arayınca yetkililer konuyu başka gündemlerle geçiştirmeye çalışmıştı.

Çiftçi geçen yıl yaşadıkları yüzünden ekip ekmemeye bile karar vermedi. Ama DSİ vermediği suyun parasını yine peşin aldı. Şimdi de su veremeyebilirim diyor. DSİ üreticilerimizi susuz bırakmamalı. Geçen yıl çiftçi için çok zor bir dönem oldu. Aynı sorunlar bu yıl da yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

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