Denizli’de FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikisi FETÖ Adliye Yapılanması mensubu 6 terör örgütü üyesi ile birlikte FETÖ üyesi olmaktan aranan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.

Selami AYDIN

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Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik mücadele sürüyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri son bir haftada 7 terör örgütü üyesini gözaltına aldı.

Yapılan yazılı açıklamada yakalanan şüphelilerden ikisinin FETÖ Adliye Yapılanması içinde yer aldığı, birinin adliye yazı işleri müdürü birinin ise avukat olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan diğer şahısların ise öğretmen, eski askeri öğrenci, eski polis koleji öğrencisi ve mobilya ustası oldukları belirtildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan örgüte üye olmak ve yardım etmek suçlarının yanı sıra göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir şüpheli daha operasyonla yakalandı. Açıklamada bu şüphelinin de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

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