Denizli’de mermer ocağı protestosu

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü’nde mermer ocağına karşı çıkan köylüler protestoda bulundu. Köy sakinleri; “Toprağın üstü altından zengindir. Siz burayı gözden çıkardınız ama burada insanlar yaşıyor” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde mermer ocağına karşı çıkan vatandaşlar sokağa döküldü. Ocağın bölgedeki tarım alanlarını etkileyeceğini söyleyen vatandaşlar yasal yollara başvurduklarını açıkladı.

Mermer ocağı olarak planlanan alana giden vatandaşlar adına konuşan Hıdır Öğünç; “Proje için valilik ÇED gerekli değildir kararı verdi. Daha önce de benzer karar verilmişti. Hukuki süreci başlattık. Davamız sürüyor. Ayrıca halkın katılım toplantısında vatandaşlarımız mermer ocağı istemediğini açıkça dile getirdi” ifadelerini kullandı.

‘BURADA İNSANLAR YAŞIYOR'

Ocağın faaliyete geçmesi durumunda bölgedeki tarım ve hayvancığın olumsuz etkileneceğini belirten Öğünç; “Belki bizlerin burada yaşadığını bilmiyorlar. Siz burayı gözden çıkarmış olabilirsiniz ama 400 yıldır bu köyde insanlar yaşıyor ve tarım yapıyor. Tütün var, kekik var, lavanta var. Yarın biz bunları yapamayacak hale geleceğiz. 20 yıl sonra Gümüşdere'nin çöle dönüşmesini istemiyoruz. Toprağın üstü altından zengindir. Burada toplumsal çıkar söz konusu değil. O yüzden mermer ocağına hayır diyoruz” diye konuştu.

“8 AYDA 16 RUHSAT ALANI 20’YE ÇIKTI”

Bölgenin aromatik bitki alanı olduğunu söyleyen Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca ocak ayından itibaren artan ruhsat sayısı ve çalışma alanlarına dikkat çekerek şöyle konuştu;

“8 ay önce 10 bölgede 16 ruhsat alanı vardı. Aradan 8 ay geçti 10 bölge 15 bölgeye çıktı. Ruhsat alanları 20’ye çıktı. Halen ruhsatlar verilmeye devam ediyor. 20 bin dönüm alan ruhsatlı alan. 30 milyon ton üretim yapılacak.

Bu ocaklar faaliyete geçerse her gün bin 500 ton su buralara verilecek. Biz çocuklarımızın geleceğini bitiriyoruz. Ormansızlaşmaya yol açtığımız için iklim dengesini bozuyoruz”