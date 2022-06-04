Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde gece yarısından sonra meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin yoğun olarak hissedildiği Manyas ilçesinde geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte evlerine döndü.

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Balıkesir’in Karesi ilçesi gece yarısından sonra art arda 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre saat 01.13’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden 45 dakika sonra, saat 01.58’de ilçe bu kez de 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Sarsıntı, Balıkesir merkez ve ilçelerinin yanı sıra Çanakkale, Bursa ve İstanbul’da da hissedildi. Sarsıntıyla birlikte Karesi ve bazı ilçelerde vatandaşlar dışarı çıktı.

Manyas ilçesinde yaşayanlar da geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlardan Emine Hoşgör, “Hemen aşağı koştuk, arabaya bindik. Biraz bekledik, ondan sonra eve çıktı. Ama korkudan zor uyuduk. Vitrin nasıl sallandı, aklım çıktı” dedi. Ayşe Selçuk, “Çok berbattı. Korkudan dışarı çıktık. Allah beterinden saklasın” diye konuştu.

Depremin ilçede çok şiddetli hissedildiğini söyleyen Ali Günay, “Deprem Manyasta çok şiddetli hissedildi. Hemen evden çıktık, 3 saate yakın dışarıda kaldık. Ondan sonra tekrar eve döndük” ifadesini kullandı.

Depreme uykuda yakalandığını söyleyen Hasan Demirtaş ise “Depremi hissettik, uyandık. La ilahe illallah dedik, tekrar yattık yerimize. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür” dedi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, sarsıntının hissedildiği Manyas ilçesindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntıyla kaldırımda yatan bir köpek ayağa kalkarak koşuyor. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ise 4.7 büyüklüğündeki depremle, vatandaşların panikle sokağa çıktığı görülüyor. (DHA)

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