Depremzedelerin, AKP’li başkana tepkisini görüntüleyen gazeteci darp edildi

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yapılan TOKİ konutlarını incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum Elazığ'a geldi. Bakanları takip eden Gazete Duvar Muhabiri Ardıl Batmaz, depremzederin AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na tepki gösterdiği anları çekerken darp edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında yapılan TOKİ konutlarını incelemek ve bir dizi ziyaretler yapmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kente geldiler.

Bakanların, Mustafapaşa Mahallesindeki TOKİ konutlarını incelemesini takip eden Gazete Duvar Muhabiri Ardıl Batmaz, depremzede vatandaşların AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na tepki gösterdiği anları görüntülemesi üzerine darp edildi.

‘GAZETECİYİM’ DEMESİNE RAĞMEN GÖRÜNTÜ ALMASI ENGELLENDİ

Çekim yaptığı sırada Batmaz'dan kamerasını indirmesini isteyen Şerifoğulları, Batmaz’ın ‘gazeteciyim' demesi üzerine ‘banane kardeşim gazeteciysen' diyerek cevap verdi. AKP'li başkan Şahin Şerifoğulları'nın tepkisi üzerine Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz'a belediye başkanın koruması olduğu iddia edilen kişiler tarafından müdahale edilerek görüntü alması engellenmeye çalışıldı.

Batmaz, polis memuruna kendisine müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu ve işlem yapmasını istediğinde ise polis memurun ‘burada mı?' demesi dikkat çekti. Yaşanan olay sonrasında darp raporu alan gazeteci Ardıl Batmaz, polis merkezi amirliğine giderek kendisini hedef gösterdiği iddiasıyla belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan ve kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

“SAĞ ELİMİ BÜKÜP SÜRÜKLEMEYE BAŞLADILAR”

Vatandaşların Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na yapmış oldukları şikayetleri görüntülediği esnada belediye başkanının korumaları tarafından engellendiğini belirten gazeteci Ardıl Batmaz, karakolda yapmış olduğu şikayette şunları söyledi;

“Sayın İçişleri Bakanı ve Çevre Şehircilik Bakanımızın ilimize ziyaretleri nedeniyle haber takibi yapıyordum. Mustafapaşa Mahallesi TOKİ'lerinde vatandaşların Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na şikayetlerini haber yapma amaçlı kayıt altına alırken ismini bilmediğim korumaları olduğu tahmin ettiğim sivil giyimli erkek şahıslar tarafından görüntü almam engellenmeye çalışıldı.

Basın kartım soruldu, kendilerine basın kartımı göstermeme rağmen görüntü almamı engellemeye devam ettiler. Kayıt almaya devam ederken Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bana hitaben, ‘dostum onu bir indir, dostum indir' demesi üzerine belediye başkanına gazeteci olduğumu beyan ettim. Buna karşın belediye başkanı ‘banane kardeşim' diyerek beni hedef gösterdi.

Bunun üzerine korumaları olduklarını tahmin ettiğim şahıslar üzerime geldiler. Görüntü almamı engellediler, sağ elimi büküp iterek sürüklemeye başladılar. Sivil giyimli iki kişi beni alandan alıp başka bir ara sokağa götürdü. Sonra üç-dört tane daha sivil giyimli şahıs geldi. Burada darp edilecekken bir polis memuru gelip müdahale etti. Daha sonra şahıslar da ayrıldı. İtme sırasında boyun ve karın bölgemde tırnak izleri oluştu.

Olaya ilişkin telefonumdaki görüntüleri tahkikat dosyasına eklenmek üzere rızam ile teslim etmek istiyorum. Gazeteci olmama rağmen beni hedef gösteren Elazığ Belediye Başkanı ile beni darp edip basın özgürlüğümü kısıtlayan açık kimliklerini bilmediğim kişilerden davacı ve şikayetçiyim.”

“BAŞIMA BİRŞEY GELİRSE SORUMLUSU ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI’DIR”

Darp edilme esnasında meslektaşlarının olayı sadece izlemelerinden dolayı üzgün olduğunu belirten gazeteci Ardıl Batmaz, “Habere giderken haber olmamak isterdim ama maalesef böyle bir olay yaşandı. Gazetecilerin darp edilmesine, tehdit edilmesine alıştırıldık ama burada beni üzen asıl şey; bir gazeteci olarak darp edilmem değil, benim darp edilmemi görmelerine rağmen müdahale etmeyen, görüntü dahi almaktan korkan meslektaşlarımdır.

Kameramın zorla kapatıldığı ana kadar çektiğim görüntülerde her şey açıkça ortadadır. Basın kartım ara sokakta yaklaşık 10 kişinin elinde dolaştı, önlü arkalı fotoğrafları çekildi. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Şahin Şerifoğulları’dır. Darp raporu alarak emniyete Şahin Şerifoğulları ve beni darp eden kişiler hakkında şikayetçi oldum. Her ne kadar yalnız olduğumu bilsem de bu işin peşini bırakmayacağım. Darp ederek geri adım attıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar” ifadelerini kullandı.

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