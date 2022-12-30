Dersimiz geçim
Hayat pahalılığı, 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencilerini bile ‘ekonomist’ yaptı. Öğrenciler, 2023’ten, gıda ürünlerinin ucuzlamasını dilediler.
Samsun'da ilkokul 4. sınıf öğrencileri, 2023 yılı dileklerini tahtaya yazdı. Öğrencilerin çoğunluğu, yeni yılda, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin bitmesini diledi. Minikler, “Zamlar dursun, dolar ve mazot fiyatları aşağı insin, zeytinyağı ucuzlasın” diye yazdı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, minik öğrencilerin beklentilerini paylaşarak, “İnşallah iktidar mensupları da yavrularımızın temennilerine kulak verirler” dedi. İşte 10 yaşındaki ilkokul çocuklarının yeni yıl dilekleri:
– Fiyatlar ve dolar düşsün, herkese hediye dağıtılsın.
– 2023'te zeytin yağı ucuzlasın.
– Dolar 1 kuruş olsun.
– Iphone 15 pro maxım olsun, Cristiano Ronaldo Samsun'a gelsin.
– Bilgisayar, kaleci eldiveni ve bisikletim olsun.
– Özel okula gideyim.
– Öğretmenler zor matematik sorusu sormasın.
– Borçlarımız kapansın.
– Noel baba bize hediye getirsin.
– Yemekler ucuz, herkes mutlu olsun.
– Mazot fiyatları beleş olsun.
– Kar yağsın.
– Her şey indirime girsin.
– Yeni bir evimiz olsun.
– Zamlar tamamen ortadan kalksın.
– Anneanne ve dedem bize gelsin.
– Tüm sınavlardan 100 alayım.
ASKIDA FATURA FAKİRİ ISITIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde başlattığı “askıda fatura” uygulamasıyla 2 yılda 300 bin aileye yardım ulaştırdı. Kampanya kapsamında “Mutlu yıla geri sayım” sloganıyla 5 gün önce yapılan duyuru sonrası da askıya çıkarılan 18 bin 629 doğalgaz ve su faturasından 500 bin lira tutan 5 bini ödendi.