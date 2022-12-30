Dersimiz geçim

Hayat pahalılığı, 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencilerini bile ‘ekonomist’ yaptı. Öğrenciler, 2023’ten, gıda ürünlerinin ucuzlamasını dilediler.

Veli TOPRAK

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Samsun'da ilkokul 4. sınıf öğrencileri, 2023 yılı dilek­lerini tahtaya yazdı. Öğren­cilerin çoğunluğu, yeni yılda, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin bitmesini dile­di. Minikler, “Zamlar dursun, dolar ve mazot fiyatları aşağı insin, zeytinyağı ucuzlasın” diye yazdı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, minik öğrencilerin beklentilerini paylaşa­rak, “İnşallah iktidar mensupları da yavrula­rımızın temennilerine kulak verirler” dedi. İşte 10 yaşındaki ilko­kul çocuklarının yeni yıl dilekleri:

– Fiyatlar ve dolar düşsün, herkese hedi­ye dağıtılsın.

– 2023'te zeytin yağı ucuzlasın.

– Dolar 1 kuruş olsun.

– Iphone 15 pro maxım olsun, Cristiano Ronaldo Sam­sun'a gelsin.

– Bilgi­sayar, kaleci eldiveni ve bisikletim olsun.

– Özel okula gideyim.

– Öğretmenler zor ma­tematik sorusu sor­masın.

– Borçlarımız kapansın.

– Noel baba bize hediye getirsin.

– Yemekler ucuz, herkes mutlu olsun.

– Mazot fiyatları beleş olsun.

– Kar yağsın.

– Her şey indirime girsin.

– Yeni bir evimiz olsun.

– Zamlar tamamen ortadan kalksın.

– An­neanne ve dedem bize gelsin.

– Tüm sınav­lardan 100 alayım.

ASKIDA FATURA FAKİRİ ISITIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde başlattığı “askıda fatura” uygula­masıyla 2 yılda 300 bin aileye yardım ulaştırdı. Kampanya kapsamında “Mutlu yıla geri sayım” sloganıyla 5 gün önce yapılan duyuru sonrası da askıya çıkarılan 18 bin 629 doğalgaz ve su faturasından 500 bin lira tutan 5 bini ödendi.