DEVA Partili Metin Gürcan için istenen ceza belli oldu

Hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan DEVA partili Metin Gürcan’ın, Türkiye’nin Suriye politikası hakkında yabancı devlet görevlilerine bilgi sızdırdığı ileri sürüldü.

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DEVA partili Metin Gürcan hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede Gürcan'ın teknik takip sonucu Şubat 2021'de görüştüğü yabancı devlet görevlisine Suriye'nin İdlib kentindeki yapılanmayı Türk askerlerinin Suriye'deki sayısı veya görevi hakkında detaylı bilgi verdiği belirtildi.

“TÜRK ASKERİNİN YURDA DÖNMESİNİ RUSYA'YA BAĞLADI”

Suriye'den Türkiye'ye dönen askeri birliklerin Rusya'nın güneyden zorlaması olduğunu iddia eden Gürcan, yaptığı görüşmelerde, “Türkiye'nin Suriye'ye ilave askeri birlikler göndermeyecek, orada yaklaşık sekiz bin Türk askeri var. Askeri rotasyon amacıyla konumlar değiştirildi. İşin aslına bakıldığında Suriye'de Türk kuvvetlerinin sayısı azaltıldı. Bir çok görev yeri kapatıldı ve askerler Türkiye'ye döndü, bunun nedeni Rusların güneyden zorlaması. İdlib'deki bir çok kişi 2021 yılının sonuna kadar Rusya’nın Esad Kuvvetleriyle koordineli bir operasyon yapacağından endişe duyuyor. 2021 yılı içerisinde İdlib'de her şeyin son bulacak, İdlib'e yatırım yapılmıyor herkes bu operasyonu bekliyor” dediği iddianamede yer aldı.

S-400’LERE DE YER VERİLDİ

Gürcan'ın faaliyetleri hakkında savcılık kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde iddianamede yer alan ifadelerde, “S-400'ler Ankara'da bir depoda tutuluyor. Ankara dışına çıkarmak imkansız görülüyor. Sadece sistemler test edildi, bu rutin bir test ve anlaşmanın bir parçası. Test atışları yapılmazsa ödeme yapılmayacak, her iki batarya şu anda Ankara'da bulunuyor. Bataryalardan bir tanesi bile operasyonel amaçla Ankara dışına çıkartılması ABD için ilk kırmızı çizgi ve ikinci kırmızı çizgi de sistem radarlarının çalıştırılması” bilgileri de yer aldı. İHA

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