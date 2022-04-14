DEVA Partisi yeni eylem planını açıkladı

DEVA Partisi yeni eylem planını açıkladı. Toplantıda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye tek bir karar makamından, tek bir merciden yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke. Bu koskoca ülkenin, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin Beştepe mahallesindeki bir odadan yönetilmesi mümkün değil. Yönetilemiyor da zaten. Onun için yetkinin, merkezden yerele doğru mümkün olabildiğince devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Bursa'da düzenlenen toplantıda ‘Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı' tanıtıldı.

101 maddeden oluşan eylem planını DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan ile partinin Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin anlattı.

Babacan, “Dış politika, milli savunma ve yargı gibi alanlar hariç yetki merkezden yerele devredilecek. Kayyum uygulamalarına son verilecek. Cem Evleri'ne mekân ayrılacak. Büyük projeler halka sorulacak. Belediyelerdeki rantla mücadele edilecek. On yıl içinde doğal afetler karşısında zayıf konut kalmayacak” dedi.

“BİR İLKİN ALTINA İMZA ATIYORUZ”

“Eylem planlarıyla, seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin ilk 90 ve 360 günde yapacaklarımızı şimdiden hazırladık, hazırlıyoruz” diyen Babacan, “Siyasetin sadece şikâyet etmek olmadığını biliyoruz. Biz siyaseti sorunları tespit edip, çözümleri ortaya koyma işi olarak görüyoruz. Siyaset tarihimizde bir ilkin altına imza atıyoruz. Biz, elimizde çözümlerimizle iktidara yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“KOSKOCA ÜLKE BEŞTEPE MAHALLESİ’NDEKİ BİR ODADAN YÖNETİLMEZ”

Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek, “Türkiye tek bir karar makamından, tek bir merciden yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke. Bu koskoca ülkenin, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Beştepe mahallesindeki bir odadan yönetilmesi mümkün değil. Yönetilemiyor da zaten. Onun için yetkinin, merkezden yerele doğru mümkün olabildiğince devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu söylerken kuşkusuz dış politika, milli savunma, yargı gibi alanlara girmiyoruz. Bunlar merkezi hükûmetin işi” diye konuştu.

“DEVA İKTİDARINDA YERİNDEN YÖNETİM İLKESİNİ ESAS ALACAĞIZ”

Babacan, “Yerinden yönetim, ülke kaynaklarının yerinde, verimli ve etkin kullanılabilmesini beraberinde getirir. Yerinden yönetim; demokratik temsilin geliştirilmesini ve demokratik kültürün derinleştirilmesini sağlar. Tek tek bireylerin yönetimde daha çok söz sahibi olmasını sağlar. Onun için, gönül rahatlığıyla söylüyorum; DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim' ilkesini esas alacağız. Milletin memnuniyetini esas alacağız” şeklinde konuştu.

“KAYYUM UYGULAMALARINI TARİHE KARIŞTIRACAĞIZ”

İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimler üzerinde vesayet kurmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirten Babacan, açıklamasına şöyle devam etti:

* İçişleri Bakanı’nın seçilmiş belediye başkanları üzerinde görevden alma, kayyum tayin etme ve bunun gibi taraflı, keyfi ve partizan uygulamalarını tarihe karıştıracağız.

* A partisine oy vermiş, B partisine oy vermiş hiç fark etmez. Milletin iradesini gasp eden uygulamaları ortadan kaldıracağız.

“CEM EVLERİNE MEKAN AYIRACAĞIZ”

* Ankara'nın tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede olmasını sağlayacağız. Ayrımcılıkla mücadele edeceğiz. Eşit yurttaşlık ilkesini hâkim kılacağız.

* Bu anlayışla, imar planları yapılırken, Alevi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı semtlerde Cem Evlerine mekân ayrılmasını mutlaka sağlayacağız.

“BÜYÜK VE ÖNEMLİ PROJELERİ HALK OYLAMASINA SUNACAĞIZ”

* Belli başlı projeleri o bölgede oturan vatandaşlarımıza soracağız. E-devlet üzerinden oylamalarını sağlayarak tercihlerini öğreneceğiz.

* Bir işi yaparken önce mahalleliye danışacağız. Büyük ve önemli projelerin yarışmaya açılmasını ve halk oylamasını sunulmasını sağlayacağız. Tepeden inmeci olmayacağız.

“BELEDİYELERDE BİR AVUÇ VURGUNCUNUN RANT DEVRİNİ BİTİRECEĞİZ”

* Belediyelerde dizginleri eline alan bir avuç vurguncunun rant devrini bitireceğiz. Tevfik Fikret'in tabiriyle, iştah veren tüm yağma sofralarını toplayacağız.

* Yasal önlemler alacağız. ‘Belediye' kelimesini duyduğu anda gözünde dolar işareti oluşan insanları belediyelerin kapısından içeri sokmayacağız.

* Giderayak testiyi doldurma derdinde olanlar da bizi iyi dinlesin. Geçmiş dönemlerde yapılan iş ve işlemleri her türlü denetime tabi tutacağız.

* Siyasetin yerel yönetimler eliyle finanse edilmesini önleyeceğiz. İmar kaynaklı rantları vergilendireceğiz. Yolsuzluklarla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz.

“KENTSEL YENİLENMEDE FAİZSİZ VEYA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ TEMİN EDECEĞİZ”

Babacan, kentsel yenilenmede doğal afet riski bulunan alanlara öncelik tanıyacaklarını da ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

* Banka konut kredi sistemini, kentsel yenilenmede, teşvik unsuru haline getireceğiz. Dar gelirli vatandaşımıza faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli kredi temin edeceğiz. Yine dar gelirliler için konut edindirme teşvikleri belirleyeceğiz.

* Uygun koşullu sosyal konut kiralama uygulamasını da hayata geçireceğiz. TOKİ'nin tek amacı vatandaşa sosyal konut edindirmek olacak. Bazıları TOKİ'yi duyunca da gözünde dolar işareti oluyor. Onu da biliyoruz.

“YILDIZ ŞEHİRLER KURACAĞIZ”

* Şehirlerimizin kentsel yenilenme sürecini başarıyla tamamlayacağız. Bu süreçte uygulayacağımız bir diğer projenin adı ‘Yıldız Şehirler'.

* DEVA Partisi iktidarının birinci yılında, Yıldız Şehirler kurulmasına yönelik araştırma çalışmalarına başlayacağız.

* İstanbul başta olmak üzere, kentsel yenilenmenin tıkandığı büyükşehirleri yenilerken, uydu kentler oluşturma projesine ağırlık vereceğiz.

“SOKAK HAYVANLARININ YÖNETİMİNE DAİR AKSAKLIKLARI GİDERECEĞİZ”

* Vatandaşlarımızın şehirlerdeki hayat kalitesini arttıracağız. Çevremizi, suyumuzu ve havamızı kirleten kuruluşlara caydırıcı yaptırımlar uygulayacağız. Şehirlerde ses kirliliği, görüntü kirliliği ve kaldırım işgallerine karşı önlemler alacağız.

* Turizm bölgelerinden başlayarak, vatandaşlarımızın kıyılardan yararlanmasının önündeki engelleri kaldıracağız. Son günlerde sıkça tartışılan bir konuyu da çözüme kavuşturacağız.

* Başıboş sokak hayvanlarının yönetimine dair mevcut aksaklıkları gidermek üzere, en iyi uygulamalardan esinlenerek, süreli hayvan barınma alanlarını yeniden düzenleyeceğiz.

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