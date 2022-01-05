Devlet, AKP’li vekilden gazete ilanı ile alacağını istedi

Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, kuruma borcu olup, icra takiplerine rağmen ödemeyen kurum ve kişileri ilan yoluyla borçlarını ödemeye çağırdı. Listede AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un şirketinin olması dikkat çekti.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SGK İl Müdürlüğü, kuruma borcu olup ödemeyen, hakkında başlatılan icra takip tebligatlarını kabul etmeyerek süreci uzatan kurum ve kişileri ilan yoluyla borçlarını ödemeye davet etti. Borçlular içinde 189 bin 807 liralık borcuyla AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un şirketi Mimar Otomotiv’in de olması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre milletvekili olmadan kısa bir süre önce devrettiği otomotiv şirketinde çalışan personelin tazminatlarını ödemediği için mahkemelik olan AKP’li Yavuz'un, SGK'ya çalışanların sosyal güvenlik primlerini de yatırmadığı için icralık oldu.

SGK ÖDEME EMRİNİ ALMAMIŞ

SGK Aydın İl Müdürlüğü verdiği ilanda, borçlarından dolayı haklarında icra takiplerine geçilen kişi veya kurumlara tebligat mümkün olmadığını belirtti.

İlan da, “Adı, soyadı/ünvanları, borç türü, miktarı ile borç dönemleri belirtilen borçlulara ait ödeme emirlerinin posta ve memur eliyle tebliği mümkün olmadığından 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103-106 maddelerine göre ‘İlanen' tebliğine karar verilmiştir” denilerek, ilgililerin 15 gün içinde adreslerini kuruma bildirmeleri istendi.