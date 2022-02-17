Devlete ait arazilerin satışında son nokta: DSİ su kanallarını satılığa çıkardı

AKP iktidarının Devlet Hazinesi'ne ait kamu arazilerin satışı 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın'da yaklaşık 400 metre uzunluğundaki su kanalı satılığa çıkardı.

Latif SANSÜR

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi ve TOKİ'den sonra Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de gayrimenkul satışına başladı.

Basın İlan Kurumu ilan sitesinde yayımlanan ilanla DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'ne ait Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki 29 adet taşınmazın açık teklif usulü ihale yolu ile satılacağı duyuruldu.

Satış ilanının ilk 5 sırasında Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesindeki su kanalının yer alması dikkat çekti.

KANAL 400 METRE UZUNLUĞUNDA

DSİ'nin satışa çıkardığı, bitişim 5 parsel üzerinde yaklaşık 400 metre uzunluğunda, genişliği 20 ile 30 metre arasında değişen kanal için 255 bin lira muhammen bedel belirlendi.

İhale ve teklif açma tarihi 28 Şubat 2022 olarak duyuruldu.

5524 TAŞINMAZ SATIŞA HAZIRLANDI

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sayfasında 72 ildeki 5524 hazine taşınmazının satışa hazırlandığı duyuruldu.

İlanda, satışlardan KDV alınmayacağı, 2 yıl taksit imkanı olduğu ve 5 yıl emlak vergisi ödenmemesi gibi kolaylıkların sağlanacağı da belirtildi.

“SIRA DSİ KANALLARINA GELDİ”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, satış kervanına DSİ'nin katılmasına tepkisini şu cümlelerle dile getirdi:

*Cumhuriyet kazanımlarını tek tek sattılar, özelleştirme adı altında yandaş şirketlere peşkeş çektiler. 70 milyar dolarlık özelleştirme bedelinin ne olduğu belli değil.

*Cumhuriyet kazanımları elimizde kalmadığı gibi, 70 milyar dolar heba edildi. Kamu mallarını sata sata memleketi bitiremediler, şimdi sıra DSİ'nin kanallarına, gayrimenkullerine geldi. Yazıklar olsun.

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