Devletin Valisi AKP’lileri yanından ayırmıyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ankara'da bakanlarla yaptığı toplantılarda ve kentteki birçok etkinlikte AKP’li vekiller ve yöneticileri yanından ayırmadı.

Müslüm EVCİ

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İnci Sezer Becel, 2020 yılının Haziran ayında Nevşehir Valisi olarak göreve başladı. Vali Becel, göreve geldiği ilk günden beri katıldığı birçok etkinliği ve ziyareti AKP’lilerle birlikte yaptı. Vali’nin, en son Ankara'da bakanlıklara yaptığı ziyaretlerde de kendisine AKP’li vekiller ve AKP’li il yöneticileri eşlik etti.

Vali İnci Sezer Becel’in AKP'lilerle birlikte son dönemdeki etkinlikleri şöyle oldu:

– Vali İnci Sezer Becel, Ankara'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Vali Becel'e AKP Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, AKP Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve AKP'li Nevşehir Belediye Başkan Mehmet Savran eşlik etti.

-Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği programda milli sporcularla bir araya geldi. Programa AKP Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Milletvekili Mustafa Açıkgöz de katıldı.

– Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye' konulu çalıştay düzenlendi. Toplantıda Vali Becel'e AKP Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran da eşlik etti.

“DEVLET BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİ KAPSAR”

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Vali İnci Sezer Becel'in son olarak Ankara'da bakanlıklara yaptığı ziyaretlerde kendisini davet etmediğini belirtti. Duruma tepki gösteren CHP'li Sarıaslan, “Vali Hanım Devletin Valisi, Devlet bütün siyasi partileri kapsar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün siyasi partilere yardımda bulunur. Sayın Valide devletin valisi A Partisinin B Partisinin C Partisinin Valisi değil, herkesi davet etmesi gerekir. Nevşehir'in Sorunları gündemde ise Ankara'da tartışılacaksa, bakanlığa gidilecek buna çözüm üretilecekse muhalefet milletvekili olmadan nasıl üretilecek? Ne arandım ne de soruldum.”

“HÜKÜMETLER GELİR GEÇER, DEVLET BAKİDİR”

“Nevşehir'in idari amiri, Nevşehir'in Valisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Valisidir” diyen Sarıaslan, “Hükümetler gelir geçer, Devletin varlığı bakidir. Devlet muhalefetinde iktidarında devletidir, herkesi kapsar herkesi kucaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden maaş alan bir Vali muhalefette olan herkesi de gözetmek zorundadır. Oradaki yetkilileri Nevşehir halkı adına kınıyorum” dedi.

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