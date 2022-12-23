Devrim şehidi Kubilay katledilişinin 92. yılında anıldı, törene vali katılmadı

Devrim Şehidi Kubilay, katledilişinin 92. yıldönümünde saygı ve minnetle anıldı. Menemen’deki resmi törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger katılmadı. CHP’nin üç milletvekili ile katıldığı törende diğer siyasi partilerin milletvekilleri de yer almadı. Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, “Yüzyılın dahisi büyük Atatürk önümüzdeki ikinci yüzyılın da dahisi olacaktır” dedi.

Gökmen ULU

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Öğretmen ve Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, yobazlar tarafından katledilişinin 92. yıldönümüde törenler ve etkinliklerle anıldı.

VALİ TÖRENE GELMEDİ

Cumhuriyet Devrimi Şehidi Kubilay ve onunla birlikte katledilen Bekçi Hasan ile Bekçi Şevki'yi anma etkinlikleri saat 10:00'da Kubilay Anıtı'nın bulunduğu Yıldıztepe Şehitliği'ndeki resmi törenle başladı. Törene katılanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel ve Bedri Serter, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Vekili Tümgeneral İsmail Üner, Menemen Garnizon Komutanı Albay Ahmet Fatih Oğuz, CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Kubilay Ailesi ve yurttaşlar yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yurt dışında olması nedeniyle yerine başkan vekili Mustafa Özuslu katıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger törene gelmedi.

“CUMHURİYET GENÇLİĞİ GÖREV BAŞINDA”

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören mangasının saygı atışının ardından ilk konuşmayı Topçu Yüzbaşı Sabri Dönmez yaptı. Atatürk'ün 28 Aralık 1930'da orduya gönderdiği başsağlığı mesajını okuyan Dönmez, “Kubilay, Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal’i korumak için boynunu vermiş fakat boyun eğmemiştir” dedi. Dönmez, Türk Silahlı Kuvvetleri adına yaptığı konuşmada, Türk gençliğinin Kubilay'dan aldığı emaneti korumak üzere görev başında olduğunu söyledi. Atatürk ve Cumhuriyet'i koruyan gençliğin görev başında olduğunu ifade eden Dönmez, “Bu mukaddes emanete yönelen tüm saldırılar bu ülkenin aydınlık insanları ve gençlerin iman, inanç ve azim dolu göğsüne çarpacak ve yol olacaktır” dedi.

“ATATÜRK ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILIN DA DAHİSİ OLACAKTIR”

Anıt özel defterini imzalayan Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı. Yılmaz deftere yazdıklarını şöyle seslendirdi:

“23 Aralık günü gerici bir zihniyetin katlettiği kahraman şehitlerimiz, sizleri bugün şereflendirdiğiniz kutlu tepede şükran ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimize ve onun kazanımlarını kastetme küstahlığını gösteren bu karanlık anlayışa gözünüzü kırpmadan bedeninizi siper ettiniz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacaktır. Cumhuriyetimiz için bir asrı tamamlamış olacağız. Yüzyılın dahisi büyük Atatürk önümüzdeki ikinci yüzyılın da dahisi olacaktır. Cumhuriyetimizi ve onun yüce değerlerini korumak boynumuzun borcu olmaya devam edecektir.”

“SENEYE ATATÜRK'ÜN DEVRİMLERİNİ DEVAM ETTİREN ÜLKE OLACAĞIZ”

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt da konuşmasında çarpıcı ifadelere yer verdi. Bozkurt, “Mustafa Kemal’in devrimlerinden düşüncelerinden taviz verilirse, 30 yaşındaki adam 6 yaşındaki bebeğe tecavüz eder, babası 6 yaşındaki çocuğunu evlendirir. Bunu savunan güruhlar adliye önünde toplanır. Bir sene sonra tekrar Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan giden, devrimlerini devam ettiren bir ülke olacağız. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar Mustafa Kemal’in ışığını tekrar yaymak için birlikte hareket etmeliler” diye konuştu.

Yıldıztepe'deki tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve Menemen Müftüsü İsa Solmaz'ın okuduğu dualar ile sona erdi. Anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş yapıldı. Burada, yol koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Meydanda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu Konseri verildi.

Anma programı kapsamında saat 12.45'te Menemen Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde “Devrim Şehidi Kubilay” paneli düzenlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı, Milli Bayramlar Komitesi Başkanı Av. Ulvi Puğ’un moderatörlüğünü yaptığı panelin ardından saat 14.00'te “Kubilay: Menemen Olayı” isimli belgesel film gösterilecek.

k.