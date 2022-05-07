DGS başvurusu ne zaman? DGS ne zaman yapılacak?

Eğitimine iki yıllık önlisans ardından dört yıllık lisans programında devam ettirmek isteyen öğrenci adaylarını katılım gösterdiği DGS için tarih belli oldu. DGS başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak. ÖSYM 2022 sınav takvimine göre sınav tarihinin yanı sıra sonuç tarihi de açıklandı. DGS 3 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

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Eğitimine önlisansın ardından 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler merak ettiği konuların başında DGS başvuru tarihi ne zaman sorusu geliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına yönelik araştırmalar başvurulara az süre kala hız kazandı.

DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz 2022 yılında gerçekleştirilecek.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

SINAV NASIL OLACAK?

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.