DİB Başkanı Erbaş bağış istedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Zekat vermemek haram yemektir" dedi ve ekledi: "Hesaplama modülü geliştirdik. Vatandaşlarımız İOS ve Android uygulamaları indirip, zekatınızı bağışlayın butonuna tıklayarak bağış gerçekleştirebilir."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Zekat Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Zekatın muhtacın, zenginin malındaki hakkı olduğuna işaret eden Erbaş, “Dolayısıyla zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir, haram yemektir” dedi.

‘VAKFA ZEKAT BAĞIŞI 112 MİLYONA YÜKSELDİ’

Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) 2020 yılında 59 milyon olan zekat bağışının, 2021’de 112 milyon TL’ye yükseldiğini anımsatan Ali Erbaş, şunları kaydetti:

“Büyük bir memnuniyetle karşıladığımız bu teveccühün, aynı zamanda sorumluluğumuzu daha da artırdığının biliyoruz. Bu noktada toplumumuzda hem farkındalık oluşturup zekat bilincini daha da geliştirmenin hem de zekat ibadetinin ifasını kolaylaştırmanın ve yaygınlaştırmanın gayreti içerisindeyiz.

Bu kapsamda, vatandaşlarımızın hangi cinsten malı varsa kolaylıkla hesaplayıp, zekat ibadetini yerine getirebilmeleri için zekat hesaplama modülü geliştirdik. Vatandaşlarımız, zekathesapla.tdv.org web sayfasına girerek, ‘Nakit ve Gayrimenkul’, ‘Zirai Mahsul’ gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabilirler. Hesapladıkları zekatlarını hemen alt kısımda bulunan ‘Zekatınızı bağışlayın’ butonuna tıklayarak ‘bagis.tdv.org’ sayfamızdan bağışlarını gerçekleştirebilirler. Uygulamanın mobil versiyonu da mevcut. Vatandaşlarımız İOS ve Android uygulamalardan TDV zekat hesaplama modülünü telefonlarına indirerek de zekatlarını hesaplayıp bağışta bulunabilirler.” (DHA)

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