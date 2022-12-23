Didim’de otel satış ihalesi düzenlenecek
Aydın'ın Didim ilçesinde 41.655 metrekare alanda kurulu 13 bloktan oluşan 322 odalı otel kompleksi, açık artırma ile satışa çıkarıldı.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Fevzipaşa Mahallesi Kumlu Caddesi ile Sahil arasında bulunan otel Didim merkeze 16 kilometre uzaklıktadır. Otel Akbük Körfezinde bulunmakta olup, yanında 4 ve 5 yıldızlı oteller bulunmaktadır.
Otelin birinci artırma başlangıç tarihi 8 Şubat 2023, bitiş tarihi ise 15 Şubat 2023 tarihidir. Muhammen bedeli 189 milyon 318 bin 492 Türk Lirasıdır.