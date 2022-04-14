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Dilencinin üzerinden servet çıktı! Say say bitiremediler

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden servet çıktı.

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Dilencinin üzerinden servet çıktı! Say say bitiremediler

Bursa’da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı.

ÇIKAN PARA DUDAK UÇUKLATTI

Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi.

Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı.

Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken kadına idari para cezası kesildi. İHA

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