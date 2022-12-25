Din tacirine 20 yıla kadar hapis istendi

Ankara'da bulunan yaşlı kadınları, dini duygularını sömürerek dolandırdığı tespit edilen M.P. (32) hakkında 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başkentin farklı ilçelerinde yapılan dolandırıcılık iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonucu, ileri yaştaki kadınların dini duygularının sömürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

15 Kasım tarihinde yaşanılan olaya göre; Keçiören ilçesinde oturan Hakime Korkmaz (74) evine giderken yanına yaklaşan M.P. (32), yorgun göründüğünü belirterek, Fatih Terim Parkı’nda bir bankta oturmasını sağladı.

“ŞIH TORUNUYUM” DEDİ

Şıh torunu olduğunu belirterek nefesinin kuvvetli olduğunu iddia eden M.P., “Ben seni okuyup üfleyeyim sıhhatine kavuş, karşılığında sen de benim babama dua edersin. Benim babam Menzil’de yatıyor. Onun için Allah’a dua edersen sevinirim” diye konuştu.

“BUNLARI BESMELESİZ TAKMIŞSIN, ÇIKAR”

Korkmaz’ın ellerini ovalamaya başlayan şüpheli, kadından gözlerinin içine bakmasını istedi. O sırada parmaklarındaki 2 yüzüğü gösteren M.P., “Teyze bunları besmelesiz takmışsın, çıkar” diyerek Korkmaz’ın yüzüklerini çıkarmasını istedi.

Durumdan şüphelenen kadın, yüzüklerini çıkarmayacağını söyleyince M.P. kez, “Olur mu teyze sen çıkarmazsan eğer melekler çıkarır ama ben de çıkarırım merak etme” dedi.

Hatice Korkmaz’ın parmaklarındaki 2 yüzüğü çıkaran şüpheli, Korkmaz’ın çantasında bulunan bonenin içine yüzükleri koyar gibi yaparak bağladı.

Okuyup üflediği boneyi Korkmaz’ın çantasına koyan şüpheli, “Bak gözünün önünde bunları tekrar çantaya koyuyorum. Boneyi hemen açma otobüs durağına gidince açarsın” dedi.

M.P’nin söylediklerine inanan Korkmaz, otobüs durağına kadar çantasına bakmadı, durağa gelip çantasındaki boneyi açınca içinde yüzüklerin olmadığını gören Korkmaz, soyulduğunu anlayarak şüpheli M.P.’den şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ HAKKINDA 6 YILDAN 20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca M.P. hakkında ‘Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan iddianame hazırlandı. Savcılıktaki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen M.P.’nin daha önce benzer suçlara karıştığı tespit edildi.

Şüpheli M.P.’nin Hakime Kormaz’ı dolandırdıktan 8 gün sonra, 23 Kasım tarihinde yine aynı şekilde birini daha dolandırdığı ortaya çıktı.

M.P.’nin Mamak ilçesinde oturan Şevkiye Kılıçoğlu’nun (66) evine giderek kendisini şeyh kızı olarak tanıttığı, dini sohbet yapmak istediği ve bu sayede Kılıçoğlu’ndan altın küpe ve bir miktar nakit parayı daha önce yaptığı yöntemle alıp kayıplara karıştığı öğrenildi. M.P. hakkında, 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (DHA)

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