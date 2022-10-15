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Dışişleri Bakanlığı’na atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Emin Akseki atandı. Cumhurbaşkanlığı'nın atama kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Yayınlanma: 00:12 - 15 Ekim 2022 Güncellenme:
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Dışişleri Bakanlığı’na atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Dışişleri Bakanlığı’na iki atama gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

“*Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem SERİM atanmıştır.

*Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emin Akseki atanmıştır.”

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