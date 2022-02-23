Dışişleri’nden terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığından Çad’da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Çad’ın Çad Gölü Bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.”

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