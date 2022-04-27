DİSK’ten çağrı: Bu 1 Mayıs’a herkes katılmalı

DİSK, 1 Mayıs'ta meydanlarda buluşmak için çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu 1 Mayıs’a aydınlar, sanatçılar, yazarlar, çağdaşlar herkes katılmalı. Sokaklardan ve 1 Mayıs'tan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Sözcü İstanbul

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Ülkemizde geçim giderek zorlanmaktadır. Halk işsizlik, açlıkla mücadele ederken AKP iktidarı bir avuç zümreye para aktarıyor. Halk demokrasi, hukuka da aç. Herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıkları ile karşı karşıya kalıyor. Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak ayakta kalıyor. Halkı güvencesizliğe mahkum eden bu düzen, 20 yıldır ülkeyi yönetenler, tüm yetkileri kendinde toplayan irade artık bu gerçeklerden kaçamaz. 84 milyonun insanca yaşayacağı bir düzeni kurmaya gücümüz var. Bu gücü alan herkesi 1 Mayıs'ta meydanlarda buluşmaya bekliyoruz.

HEPİMİZ ORADA OLMALI VE YAŞAMI SAVUNMALIYIZ

Gezi davası kararı bir hukuk cinayeti kararıdır. Bu 1 Mayıs'a aydınlar, sanatçılar, yazarlar, çağdaşlar herkes katılmalı. Hepimiz orada olmalıyız ve yaşamı savunmalıyız çünkü yaşayamıyoruz. Gezi kararının da hesabını soracağız. Bir de Denizler’in idamının 50. yılı. Onların yürüyüşlerinin önünü kestikleri için de hesap sormak için orada olacağız. Halkımız da bu çağrıya uymalı ve alanları doldurup taşırmalı.

Bu 1 Mayıs’ın çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Bundan önce direnenler meydanlardaydı, belki sadece fabrikalarda işçiler meydanlardaydı, bu 1 Mayıs’ta nefes almaya ihtiyacı olan herkesin o alanda kullanacağı bir cümle olacağına inanıyorum. Tekrardan nefes almak, yaşadığımızı hatırlamak ve özgür yarınları hep birlikte savunabilmek için bir araya gelmeliyiz. Sokaklardan ve 1 Mayıs’tan vazgeçmiyoruz. İktidar, bütün kırmızı çizgilerimize bastı. O gün toplumun her kesiminin onurunu koruyabilmek için, ne kadar kalabalık olduğumuzu hissedebildiğimiz 1 Mayıs hayal ediyoruz.”

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