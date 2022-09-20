DİSK’ten vergi tepkisi: İşçisini bu kadar açlığa mahkum eden başka ülke var mı?

DİSK'e bağlı işçi grupları, İstanbul Vergi Dairesi önünde toplanarak Gelir Vergisi Dilimleri yüzünden yaşanan kayıpların son bulmasını istedi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Dünyada yıl içinde, aylar, günler geçtikçe işçilerin eline geçen net gelirin daha da azaldığı başka ülke var mı? Adaletsiz vergi sistemiyle işçisini bu kadar açlığa mahkum eden ülke var mı?" dedi.

Sözcü İstanbul

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DİSK, İstanbul Vergi Dairesi önünde toplanarak vergi sistemine tepki gösterdi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

Dünyada yıl içinde, aylar, günler geçtikçe eline geçen net gelir daha da azalan, işçilerin gelirleri daha da azalan başka ülke var mı? Bu kadar adaletsiz vergi sisteminin olduğu başka ülke var mı? Adaletsiz vergi sistemiyle işçisini bu kadar açlığa mahkum eden ülke var mı?

Bir taraftan artan enflasyon bir yandan artan vergi yüküyle ücretlerimiz erimeye devam ediyor. Evimize gelen her bir fatura bir öncekinden daha yüksek. Ama ücretlerimiz artması gerekirken giderek daha fazla düşüyor.

Gelir eşitsizliği yetmezmiş gibi bir de vergi adaletsizliğiyle ekmeğimiz çalınıyor. Çalışanlar olarak bizler sanki çok zenginmişiz gibi yılın başında Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 20’lik ikinci vergi dilimi tarifesine daha sonra Ağustos ayından itibaren yüzde 27’lik 3. vergi dilimi tarifesine giriyoruz

BU YAŞANAN AÇIK BİR SOYGUNDUR

Kitabın ortasından konuşalım. Bu yaşanan vergi de açık bir adaletsizliktir. Bu yaşanan açık bir soygundur. Hükümet her yılın sonunda yeniden değerlenme oranı diye bir rakam açıklıyor ve bir sonraki yıl devletin bütün alacakları, vergiler, kesintiler, harçlar bütün bu rakama göre belirleniyor.

Gelir vergisi tarife dilimlerinin de bu yeniden değerlenme oranı kadar artırılması gerekiyor. Ama böyle yapmıyorlar. Yıllardır yeniden değerlenme oranlarından daha düşük artırılıyor. Böylece bizler, çalışanlar her sene daha hızlı bir şekilde bir üst vergi dilimine çıkıyoruz ve daha fazla vergi ödüyoruz.

Bugün ilk vergi dilimi 32 bin lira. Eğer yeniden değerlenme oranı kadar artmış olsaydı 2000 yılında ilk vergi dilimi 2 bin 500 liraydı. Yeniden değerlenme oranı kadar artmış olsaydı 2022 yılında yani bu yıl ilk vergi dilimi 81 bin 700 lira olacaktı. Yani bizler 82 bin lira kazandıktan sonra bir üst vergi dilimine çıkıp daha fazla vergi ödemiş olacaktık. Ama bugün 32 bini 1 lira geçince hemen bir üst vergi dilimine çıkıyoruz.

BU ADALETSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRIN

Yılın başında çalıştığımız her 5 saatin birini devlete vergi ve kesinti olarak öderken şimdi bugün Eylül ayında her 3 saatin birinin ücretini vergi ve kesinti olarak ödüyoruz.

Bu adaletsiz vergi sistemi, bu adaletsiz düzenin sonucudur. Bu adaletsiz vergi sistemi fakiri daha fakir yaparak zengini daha zengin etmeye yeminli bu iktidarın zihniyetinin sonucudur.

Meclis’i toplayın vergideki bu adaletsizliği ortadan kaldıracak yasal düzenlemeyi hemen çıkartın. ‘Vergiyi tabana yayacağız’ diyerek bütün vergi yükünün üzerimize yıkıldığı bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Bugün Türkiye’de yapılması gereken vergiyi tabana yaymak değil, vergiyi tavana yaymaktır.

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