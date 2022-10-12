Diyanet ‘camiye ihtiyaç yok’ dedi, plan değişti

Ayazağa'da Galatasaray Stadı’nın yakınında bulunan cami alanının imarı; Diyanet’in “bölgede ek dini tesis ihtiyacı olmadığı” yönündeki görüşü üzerine değiştirildi. 2 bin 599 metrekarelik hazine arazisi, “kültürel tesis alanı” ilan edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sarıyer Ayazağa'da hazineye ait dini tesis alanı olarak ayrılan parselin imar planlarını değiştirerek askıya çıkardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bölgede ek dini tesis yapımına ihtiyaç kalmadığını bildirmesi üzerine değişikliğin yapıldığı kaydedildi.

Plan açıklama raporunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değişiklik ile ilgili görüşüne yer verildi. Diyanet görüşünde; arsaya yürüme mesafesinde Vadi İstanbul Camisi ile Mehmet Rıfat Evyap Hamidiye Camisi'nin bulunduğu aktarıldı.

“STATTAN KOPUK BİR YAPIDA”

Taşınmazın çevresinde Vadi İstanbul Projesi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun yer aldığı ancak stat ile arasında ulaşım bağlantısı bulunmadığından eğimden dolayı stattan kopuk bir yapıda olduğu, mevcut haliyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerinde kullanılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Ayrıca Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan taşınmazın yaya trafiğinin de yoğun olmadığı alanda yer alması nedeniyle hitap edebileceği vatandaş sayısının az olacağı değerlendirildi.

KÜLTÜREL TESİS İNŞA EDİLECEK

Diyanet'in görüşü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda taşınmazın bölgenin ihtiyaç duyacağı başka bir donatı alanı olan “Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonuna alınması için plan değişikliği yapıldı.

2 bin 599 metrekarelik parsel kültürel tesis alanı ilan edildi. Emsal 0.60, yükseklik 15 metre olarak belirlendi.

Alana; kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, kongre salonu, sinema, film stüdyosu, tiyatro ve opera gibi fonksiyonların yer aldığı birimler inşa edilebilecek.

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