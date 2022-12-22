Diyanet’ten ‘yılbaşı’ ve ‘piyango’ açıklaması

Yeni yıla sayılı günler kaldı... Diyanet İşleri Başkanlığı yarın camilerde okutulacak cuma hutbesinde yılbaşı ve piyango için sert ifadelere yer verdi.

Deniz AYHAN

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Diyanet İşleri Başkanlığı yarın tüm camilerde okunacak cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarını eleştirip, “Piyango ve bütün şans oyunları haramdır” ifadesini kullandı.

Hutbede “Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır” denilerek şöyle denildi:

“BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI…”

– Yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır.

“HARAMDIR, GÜNAHTIR”

– Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım.

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