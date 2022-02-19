Diyarbakır’da 3.6 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 20.24 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda bugün saat 07.21 sıralarında merkez üssü Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde vatandaşların kısa süreli panik yaşadıkları belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER