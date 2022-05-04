Diyarbakır’da araç tarandı! Ölüler ve yaralılar var

Diyarbakır’da akşam saatlerinde otomobil tarandı. Otomobilde bulunan 5 kişiden 3’ü hayatını kaybettiği belirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.

5 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ile kızı S.D ve G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan anne ve kızı ile bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada