Diyarbakır’da çöken cami inşaatı kaçak çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde kubbesi çöken ve 1’i ağır 6 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hacı Baki Camisinin ruhsatsız kaçak ve standart dışı olduğu tespit edildi. Olay yerinde inceleme yapan Mimarlar Odası, tespitlerde bulunarak rapor hazırladı.

Özgür CEBE

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Bağlar İlçesinde 13 Nisan günü kubbesi çöken ve 6 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hacı Baki Camii inşatının kaçak olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yaptıktan sonra bir rapor hazırlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır Şubesinden açıklama geldi.

TMMOB AÇIKLADI

Diyarbakır Şubesi Sekreteri Ejder Akcan, teknik bir heyet oluşturduktan sonra bölgede bir gün sonra yapmış oldukları inceleme ve tespitler sonucunda yapı ruhsatı olmayan cami inşaatının fen ve sanat kurallarına da aykırı yapılmış mimari ve statik proje olduğunu ifade etti.

Kullanılan kalıpların standart dışı ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirten Akcan, hazırlanan statik projenin de ilgili idari kurumlarca denetlenmeyip incelenmediğine dikkat çekti.

Kaçak inşa edilen yapının proje ve ruhsatının bulunmaması nedeniyle herhangi bir denetleme, işçi sağlığı ve iş güvenliği önleminin de olmadığını dile getiren Ejder Akcan, “Yapı kaçak olarak inşa edildiği için çalışan işçilerinin sigortalı olup olmadığı dahi bilinmemektedir. Toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçen yapılarda taşıyıcı kalıp iskelesi olarak ahşap malzemenin kullanımı yasak olmasına rağmen yaptığımız tespitler sonucunda çöken kalıbın yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilmiştir” diye konuştu.

Öte yandan Bağlar Belediyesi tarafından 2021 yılında encümen kararıyla yapının durdurulması yönünde uyarıların yapıldığı ileri sürüldü.

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