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Diyarbakır’da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır'da polisin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır’da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD’e yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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