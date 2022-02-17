Doğa Koleji öğrenci, veli ve çalışanlarının kişisel bilgileri çalındı

Geçtiğimiz günlerde İTÜ Vakfı tarafından Can Eğitim Grubu’na satılan Doğa Koleji'nin öğrenci, veli ve çalışanlarının kişisel bilgileri çalındı. İTÜ ETA Vakfı'ndan yapılan açıklamada çalınanlar arasında çalışanların ücret bilgilerinin yanı sıra öğrenci ve velilerin kimlik ve iletişim bilgileri yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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2019 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesinde eğitim hayatını sürdüren Doğa Koleji, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sahibi olan Can Eğitim Grubu'na satılmasıyla gündeme gelmişti.

Kolej bu kez de öğrenci, veli ve çalışanlarının kişisel bilgileri çalınmasıyla gündemde. İTÜ ETA Vakfı yaptığı yazılı bir açıklamayla bilgi hırsızlığını doğrularken, çalınanlar arasında çalışanların ücret bilgilerinin yanı sıra öğrenci ve velilerin kimlik ve iletişim bilgileri yer aldığını duyurdu.

Velilere ait kredi kartı bilgilerinin sistemlerinde tutulmadığını açıklayan vakıf, bu konuda herhangi bir risk bulunmadığını duyurdu.

BİLGİLER KURUMA GÖNDERİLEN E-POSTA İLE ÇALINDI

Vakıfın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Kurumumuza gönderilen bir e-posta ile veli, öğrenci ve çalışan verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiği bildirilmiştir.

* Yapılan incelemelerde merkeze bağlı ve lisanslı kampüs velilerimizin ve öğrencilerimizin bazı kişisel verilerinin (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgisi) yine çalışanlarımıza ait brüt ücret bilgilerinin sızdırıldığı tespit edilmiştir.

* Diğer taraftan velilerimizin kredi kartı bilgileri sistemimizde tutulmadığından bu konuda herhangi bir risk bulunmamaktadır.

* İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak veli ve çalışanlarımızın kişisel verilerini korumak ve siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde almak en önemli önceliğimizdir.

* Kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden yapılacak açıklamalar dışında yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar etmemenizi önemle rica ederiz.

* Bu süreçte farklı bir veri ihlalinin tespit edilmesi durumunda yine kanunlar çerçevesinde hareket edeceğimizi, açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi bilgilerinize sunarız.

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