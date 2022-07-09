Doktordan dikkat çekici talep: Korunmak için çelik yelek, miğfer istedi

Doktorlara yönelik şiddet olayları ile Konya Şehir Hastanesinde görevli Kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi üzerine endişelenen Dr. E.Ş. bağlı bulunduğu ilin Sağlık Müdürlüğünden görev sırasında korunmak için kurşun geçirmez yelek ve miğfer, biber gazı, elektro şok cihazı talep etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konya Şehir Hastanesinde görevli Kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi, hekimler ve sağlıkçıların endişelerini arttırdı.

Ölüm olaylarının en çok rastlandığı kanser vakalarına bakan Dr. E. Ş., Sağlık İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak yaptığı işin risklerini anlattı. Görev sırasında kullanılmak üzere korunma amaçlı kurşun geçirmez yelek ve miğfer, biber gazı, elektro şok cihazı ve saldırgana karşı nefsi müdafaa için silah istedi. Dilekçesinde tıpta iyileştirme garantili tedavinin mümkün olmadığını belirten E.Ş., endişesini şu cümlelerle ifade etti:

“Tıbbi Onkoloji branşı bilindiği üzere kanser hastalığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kanser tedavisi verdiğimiz hiçbir hastaya iyileşme garantisi verememekteyiz. İlim ve bilim ışığında hastalarımıza tedavi vermekteyiz. Sonucunda tam yanıt hali olabilir, ilerleme olabilir veya metastaz gelişebilir. Ölüm olabilir. Bu süreçte, ‘benim yakınımı iyileştiremedin, iyi edemedin. Senin yüzünden, senin eksikliğinden, verdiğin tedavi yüzünden hastamı kaybettim' şeklinde bir neden ve bir ruh hastası tarafından öldürülme riski taşımaktayım” diyerek koruma amaçlı teçhizat talep ettiğinin altını çizdi.

GEREKÇELERİYLE O TALEPLER

Dr. E. Ş. mesleğini icra ettiği sürede kullanmak kaydıyla, hem kendini savunmak hem de karşı koyabilmek için istediği teçhizat ile talep gerekçelerini şöyle sıraladı:

* Olası bir silahlı saldırıya karşı hayati organları korumak amaçlı ‘kurşun geçirmez bir miğfer ve kurşun geçirmez yelek' istiyorum.

* Saldırgana karşı koyabilmek amacı ile etkili olabilecek ‘biber gazı', saldırganı etkisiz hale getirmek için ‘elektro şok cihazı' talep ediyorum.

* Olası silahlı bir saldırı durumunda nefsi müdafaa gereği saldırgana karşı koyabilmek için bir adet ‘silah' istiyorum

İlginizi Çekebilir Namaz çıkışı sert sözler: Bir avuç doktor kılıklı anarşik...