Doktoru darbeden saldırgan tutuklandı
Bağcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor Mahmut Doğan'ı darbeden saldırgan Y.İ. 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.
Bağcılar Çınar Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nde doktor Mahmut Doğana yumruk ve tekmelerle saldıran Yasin İşler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.
Gözaltına alınan saldırgan, Bağcılar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayına getirildi. Adliyede ilk olarak savcıya ifade veren saldırgan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, Yasin İşler’in Basit yaralama suçundan tutuklanmasına karar verdi.