Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi'ne Araştırma Görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Son başvuru tarihi : 05.01.2023