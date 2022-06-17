Dün görevden alınan MHP il başkanı bugün cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı C. K. dün genel merkez tarafından il teşkilatıyla birlikte görevden alınmıştı. C.K bugün Başsavcılığın talimatıyla evinde gözaltına alındı. C.K.'nın sorgusu devam ederken, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
MHP Genel Merkezi tarafından “Görülen lüzum üzerine” açıklamasıyla dün görevden alınarak feshedilen Diyarbakır il başkanı C.K. bugün sabaha karşı evinde gözaltına alındı.
C.K’nın küçük yaşta çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamasıyla ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.
C.K’nın Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor. Başsavcılık, çocuğun yaşının küçük olmasından dolayı soruşturmaya yayın yasağı getirdi.