Duruşma bitmeden AKP ilçe başkanı sanıkların tutuklandıklarını duyurdu

Kuşadası Belediyesi’nde mıcır ihalesine fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alınan 6’sı personel, ikisi ihaleyi alan firma yetkilisi toplam 8 kişin mahkeme sonuçlanmadan tutuklandıklarını paylaşan AKP İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’ye tepki yağdı.

Latif SANSÜR

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Kuşadası Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl yaptığı 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla başlatılan müfettiş soruşturması sonucu açığa alınan, önceki gün sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alınan 6 personel ile ihaleyi kazanan şirketin sahibi 2 kişi dün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularından sonra mahkemeye çıkarılan zanlıların duruşması sürerken, AKP İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, 8 zanlının da tutuklandığını duyurdu.

Saatler sonra, saat 21.00 sıralarında sonuçlanan mahkemeden ise 6 tutuklama çıktı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 kişi serbest bırakıldı.

Gökçe bunun üzerine paylaşımını kaldırdı, ancak tepkiler sürdü.

“HUKUK DEVLETİ SİYASİ OTORİTENİN BASKISI ALTINDA”

AKP'li Gökçe'nin yargı üzerinde baskı kurduğunu belirten CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek,

şöyle konuştu:

*Sayın Gökçe'nin bu açıklaması, demokratik hukuk devleti ilkelerimizin siyasi otorite tarafından ne denli baskı altında olduğunu ve hukukun temel ilkelerinin siyasi otoritelerce çürütülmeye çalışıldığının en önemli kanıtlarından biridir.

*Süreç boyunca iktidar yanlıları, kamuoyunda tamamen yanlış algılar yaratarak kişilerin temel hak ve hürriyetlerine adeta müdahale etmişler ve yargı organları üzerinde de sanki karar mercileriymiş gibi baskı kurmuşlardır.

“YARGIYI ETKİLEME KUMPASI”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'de gerek şahsı gerekse belediye çalışanları hakkında belirli çevrelerce sistematik bir şekilde algı operasyonu yapıldığını söyledi.

Günel, şu ifadeleri kullandı:

*Henüz dava süreci devam ederken soruşturma kapsamındaki insanları linç edercesine, mahkeme kararı açıklanmadan saatler önce ‘tutuklandılar' haberi ve açıklamaları yapıldı.

*Yargıyı etkilemek için yapılan bu kumpasları biliyoruz. Devam eden bir soruşturmada hüküm vermek siyasi parti temsilcilerinin ve kalemşorlerinin görevi değildir.

Günel, “Devletin denetim organları tarafından defalarca incelenen ve herhangi bir hata kusur bulunmayan çalışmalarımızın ve bu çalışmaları başarı ile gerçekleştiren personelimizin her zaman arkasındayız” diyerek üzerlerinde kurulmak istenen yasa dışı baskılara karşı yasal platformlarda mücadele edeceklerini kaydetti.

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