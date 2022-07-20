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Düzce’de korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 22:58 - 20 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Düzce’de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.49'da Düzce’de yerin 16 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

 

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD deprem Düzce