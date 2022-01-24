E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Karla kaplanan E-5 Karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi de düşerken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten evlerine gitmek için servise binen vatandaşlarda araçlardan inerek yola yaya olarak devam etti.

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İstanbul'da dün başlayan ve gece boyunca da etkisini sürdüren kar yağışı gün içerisinde devam ediyor.

Tipi şeklinde devam eden kar yağışı Haramidere’de yolları karla kaplarken, işten evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARAÇLARDAN İNİP YÜRÜDÜLER

Karla kaplanan E-5 Kara yolunda görüş mesafesi düşerken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten evlerine gitmek için servise binen vatandaşlarda araçlardan inerek yola yaya olarak devam etti.

“1 SAATTİR YOLDAYIZ”

Otobüsler gitmediği için yolda kaldıklarını söyleyen bir vatandaş, “Saat 16.15'te çıktım hala otobüsler gitmiyor kaldık burada. 1 saattir buradayız. 1 saat daha yolum var” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Çok yakın yerden geliyoruz ama 1 saattir yoldayız. Gideceğimiz yere varabilecek miyiz daha belli değil. Mecbur kaldık işimizden dolayı çıktık” diye konuştu.

“BEKLİYORUZ, YAPACAK BİR ŞEY YOK”

Durakta yoğun kar yağışının altında otobüs bekleyen Ahmet Akkuş, “Böyle kar yağmasını bekliyorduk. Hastaneden yeni geldik. 40-45 dakikadır araba bekliyoruz. Tepecik Mahallesine gideceğiz. Otobüs bekliyoruz” dedi.

Kubilay Türkdoğan Maalesef karda kaldık. Servisler de gelmedi. Ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyoruz. Yaşadığım yere giden bir tane minibüs, bir tane de otobüs var. Şu an gelen giden yok. Trafikte durmuş vaziyette. Bekliyoruz yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

D-100’DE DE TRAFİK DURDU

İstanbul’da etkisini arttıran yoğun kar yağışından dolayı Cevizlibağ D 100 Edirne istikametinde trafik durdu. Metrobüsü kullanmak isteyen yolcular yoğun kar yağışı altında yürümekte zorluk çekti.

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