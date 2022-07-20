Eczacı isyan etti: Vatandaş her şeyden kısıyor, hastaneye bile gitmiyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Giresun'un Espiye ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bir eczacı esnafı veresiye defterinin kabarık olduğunu belirterek, "Vatandaşın alım gücü de zayıfladı. Vatandaş her şeyden kıstığı gibi ilaçtan da kısıyor. Hastaneye bile gitmiyor." dedi.

İsmail AKDUMAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaret için gittiği Giresun’un Espiye ilçesinde vatandaşlara seslendi.

“BUNA SEBEP OLANLARA YUH OLSUN”

İlçeden yurt dışına çıkan gençlerin sayısının olduğu notu okuyan Akşener, “Bu ilçeden yurt dışına çıkan gençlerin sayısı 4 ay içinde 2 bin 218 kişi oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Hayalleri söndürülmüş, umutları ortadan kaldırılmış çocuklarımızın iltica ettiği, bir başka ülkeyi, ülke bellediği bu bir iltica. Bir ülkeye gidersiniz, çalışırsınız yatırımınızı kendi ülkenize yaparsınız bu başka bir şey. Buna sebep olanlara yuh olsun. 5 maaşlı, 10 maaşlı danışmanların yan gelip yattığı, 24 milyar liranızı Hariri’lerin cebine ‘dostum, arkadaşım’ diye koyanların Türkiye’yi getirdiği yer burası. 2 bin 218 gencimizin buradan Amerika’ya iltica etmesi.

Yazıklar olsun. Buradan bu ağalara sizlerin huzurunda bildiriyorum. Ağalar, gençlik gerçeklik duygunuzu kaybettiniz. Vatandaşla hemhal olmayı kaybettiniz. Milletimizin içine girmeyi unuttunuz. Milletimizi unuttunuz. Saraya kapandınız. 5 maaşlı, 10 maaşlı, 15 maaşlı danışmanlarınızın emrinde kukla oldunuz. Onların emir eri oldunuz.

Dolayısıyla bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni seçmenimizle, milletimizle birlikte el ele verip demokrasiyle sandıkta birlikte götüreceğiz İnşallah. 92 puanla atanamamış gençlerimizin hakkını da vermek bizlerin boynumuzun borcudur. ” dedi.

“VATANDAŞ HER ŞEYDEN KISTIĞI GİBİ İLAÇTAN DA KISIYOR, HASTANEYE BİLE GİTMİYOR”

Akşener daha sonra ilçedeki esnafı ziyaret etti. Bir eczacı esnafını ziyaret eden Akşener, veresiye defterinin nasıl olduğunu sordu.

Veresiye defterinin kabarık olduğunu söyleyen esnaf, “150 lira civarında. Bir kısım ilaçlarımız yok piyasada. Zam yeterli olmadı. Vatandaşın alım gücü de zayıfladı. Vatandaş her şeyden kıstığı gibi ilaçtan da kısıyor. Hastaneye bile gitmiyor.” dedi.

“DAHA SİFTAH YAPMADIK”

Bir giyim dükkanı çalışanı ise “Bugün daha siftah yapamadık. Dün de 3-4 kişi geldi. Şartlar bu şekilde ne yapalım?” ifadelerini kullandı.

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