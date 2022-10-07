Edirne Belediye Başkanı Gürkan’ın yargılandığı davada tutuklu kalmadı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' iddiasıyla müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davanın 11'inci duruşmasında tek tutuklu sanık M.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edirne’de yaşayan ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak’ suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre, tahliyesinin ardından Bulgaristan’da kaçırılıp, alıkoyuldu. Benli, 2 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Gürkan hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

11’İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2020 yılı Aralık ayında görülen 6’ncı duruşmada, diğer sanık M.T.’nin firari olarak yargılanmasına devam edilirken, O.K., Ş.G. ve S.A., 21 ay tutuklu kalmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Davanın geçen yıl ekim ayında görülen 8’inci celsesine Türkiye’ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. de dahil edildi. Duruşmanın 11’inci celsesi ise bugün Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

TEK TUTUKLU SANIK DA TAHLİYE EDİLDİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan duruşmaya katılım sağlamazken, tutuklu yargılanan M.T., Edirne Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS’le duruşmaya bağlandı. Mahkeme, M.T.’nin sabit ikametgah sahibi olması, savunmasının alınmış olması, karartılacak delil bulunmaması ve tutuklulukta bulunan süreyi göz önüne alarak, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla salınmasına karar verdi. Dava oybirliği ile 1 Şubat 2023 saat 10.30’a ertelendi. (DHA)