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Edirne’de 2 tırın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı

Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:12 - 15 Eylül 2022 Güncellenme:
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Ali Osman Çakır idaresindeki çimento yüklü tır, Kapıkule Sınır Kapısı’na 4 kilometre kala aynı istikamette seyreden Mykola Buliha yönetimindeki plastik granül yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ali Osman Çakır, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tırda yüklü plastik granülün bir kısmı yola dökülürken, Kapıkule istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. (AA)

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