Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Ege Denizi'nde saat 17.48'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Ege Denizi’nde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, saat 17.48’teki deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 22.7 kilometre derinliğindeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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