Ehliyetsiz sürücü dehşeti: Ezgi öldü, Şimal yoğun bakımda

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, scooter'la seyir halindeki Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak'a çarptı. 17 yaşındaki Ezgi öldü, Şimal ise yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

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Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Osman S. (17) idaresindeki araç, dershaneden çıktıktan sonra scooter’la yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit (17) ile Şimal Toprak’a (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek savrulan genç kızlar ağır yaralandı.

Bir kolejde eğitim gördükleri öğrenilen ve feci kazada ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak, 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Ezgi Alya Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şimal Toprak’ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan genç kızlardan birinin ölümüne, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden olan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Osman S. isimli 17 yaşındaki otomobil sürücüsü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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