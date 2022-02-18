Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: İstanbul’a böyle sevda olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelere yaptığı suda KDV indirimi çağrısına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, "KDV'den bahsediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben çok üzüntü duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 'İstanbul sevdam' diyorsanız İstanbul'a böyle sevda olmaz. Bizim belediyeler, sizin belediyeler.. Böyle bir kavram zaten olmaz" ifadelerini kullandı.

Özlem GÜVEMLİ

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16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nda çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile çıkan sıfır zam kararının ardından konuyla ilgili İSKİ Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul yüzde 25’in üzerinde zam talebiyle Meclis’e geldi. Ve mecliste tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı suya ekmeğe indirim getireceğiz. Belediyeler KDV oranında indirim yapsın” ifadelerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi: “KDV’den bahsediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben çok üzüntü duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘İstanbul sevdam’ diyorsanız İstanbul’a böyle sevda olmaz. Bizim belediyeler, sizin belediyeler.. Böyle bir kavram zaten olmaz.”

İmamoğlu, söyle konuştu:

*İSKİ köklü bir kurum korunmalı, siyasetin üstünde tutulmalı. İstanbul'umuza karşı oynanan kötülük dolu bir oyunu, sizlerle paylaşmak için karşınızdayım.

*2 yıldır sabırla, ortak masalar kurarak, defalarca yüz yüze konuşarak, tüm hesapları siyasi parti ayrımı yapmaksızın büyük bir gayretle paylaştık.

*İSKİ'nin hassas durumunu İBB Meclisi'ndeki tüm gruplar ve başkan vekilleriyle paylaştım. 10 milyar 300 milyonluk bütçeyi kasımda yaptık, bugün 14 milyar 900 milyona çıktı.

*Bu bütçe üzerinden su tarifesi belirleyelim diye aktardım. Karşımda 3 samimi yüz gördüm, yaparız dediler. Yüzde 40 üzerinde bütçede artış oldu.

“İSKİ'NİN MALİYETLERİ YÜZDE 120 ARTTI”

“İSKİ’nin konuştuğu maliyetler bir sonuç” diyen İmamoğlu 2019'dan beri elektriğe hükümetin yüzde 300'e yakın zam yaptığını, kurumun en büyük giderinin elektrik olduğunu, doğalgazda artışın yüzde 100'den fazla olduğunu belirtti.

İmamoğlu “Geçen yıl bugün 7,5 lira olan dolar bugün 13,5 lira. İstanbul'un suyunu sağlıklı hale getirmek için kullandığımız kimyasallar dövizle alınıyor ve muazzam zamlar gelmiş. Sonuçta; sadece son 1 yılda, İstanbul'umuza su temin eden İSKİ kuruluşumuzun maliyetleri yüzde 120 artmış” diye konuştu.

“MUHALEFETİN İDDİA ETTİĞİ RAKAM DOĞRU DEĞİL”

Kaçınılmaz olarak bu durum üzerine İSKİ Genel Kurulu'na yeni bir su tarifesi getirdiklerini belirten İmamoğlu “Ne dedik? 10 metreküpe kadar kullanıcılara, yani dar gelirlilerde artış yüzde 50 olsun. Bu rakam da zararımıza ama dar gelirlinin yanında olalım dedik. 11-20 metreküp kullananlar için yüzde 69 olsun. Aşırı su tüketenler için de yüzde 80 artış yapalım. Arkadaşlarım, bu zamma neden ihtiyaç olduğunu da İSKİ'nin tüm gelir ve gider kalemleri ile AK Parti Grup Başkanvekiline tane tane sade şekilde anlattı. Yani herkes, neyin ne olduğuna son derece vakıf. muhalefetin iddia ettiği yüzde 179 zam rakamları da doğru değil. Üzülüyorum bu sözlere. İlkokul 2’inci 3’üncü sınıfta anlatılıyor yüzde hesabı. Bu rakamı nasıl buldu anlamış değilim. Bu rakam yalan” dedi.

“SUYA TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK ZAMMI 1994 YILINDA YAPILDI”

İmamoğlu, “İstanbul'da suya tarihin gördüğü en büyük zammı hangi zihniyetin yaptığını düşünün, ben size hatırlatayım. Bugünkü merkezi iktidar, İBB'de göreve geldiği 1994 yılında, suya yüzde 200, bir sonraki yıl da yüzde 73 artış yaptı. Bugün yüzde 50'yi fahiş bulan arkadaşlar, yüzde 200 zamda mahsur görmedi. Samimiyetsizlik, kötülük, hazımsızlık…” değerlendirmesinde bulundu.

“HİÇ SEL BASKINI GÖRDÜNÜZ MÜ?”

Kendi dönemlerinde İSKİ'nin İstanbul'da yaşanan ve kente hiç yakışmayan sel baskınlarına, yaptığı milyarlarca liralık yatırımlarla son verdiğine dikkat çeken İmamoğlu “İstanbul'da, bizden önce, onlarca insanımız maalesef sel baskınlarında hayatını kaybetti. Millet, canını kurtarmak için Üsküdar'ın merkezinden yüzerek kaçıyordu. Karada yüzmekten onları kurtardık. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'a 1 yılda yağan yağmurun 10'da 1'i sadece bir günde yağdı. Hiç sel-baskın gördünüz mü? İşte İSKİ, bu yüzden İstanbul'un en hayati kurumlarından biridir” dedi.

“YAPTIĞINIZ SUÇTUR”

İmamoğlu şu önemli açıklamayı yaptı:

* Ama gel gör ki; büyükşehir belediyeleri arasında su maliyeti en yüksek olup, en ucuza su satan İSKİ kurumumuza, artış layık görülmedi.

*Körleşmiş bir Ak Parti grubu var karşımızda. Sözüm ona bir teklif sunuyorlar, ‘Ya bizim yüzde 25’lik zam talebimizi kabul edersiniz, ya da hiç zam vermeyiz' tehdidi yapıldı. İstanbul tarihi böyle cahil adam görmemiştir.

*Tehditlere pabuç bırakmak adetimiz değil. İBB Meclisi'nde, aradan geçen zamana rağmen, İstanbul'u kaybetme öfkesi yüzünden, vicdanını kara bulut kaplamış İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var. Yaptığınız suçtur. Çünkü yasaya göre, İSKİ maliyeti altında su temini yapamaz.

*Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ, emin olun çok kısa vadede bu zararı bu karar oy veren yani revize bütçeye yeni tarifeye ret oyu veren her üyeden rücu ettirilecek.

*Mahkemelerde hukuk önünde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz. İnanın çok kısa vadede olacak bu. Şimdiden düşünün gelecek günleri.

*Vicdanı ile oy vermediğini düşündüğüm Ak Partili ve MHP’li üyeler olduğunu da biliyorum. Kendisini yönlendiren şahıs ya da şahısların yanlış yaptırdıklarını görüyor, hissediyorum.

*Onları düşünmeye davet ediyorum. Bu arada, kuşkusuz artışların vebali İSKİ'de ya da İBB'de değildir. Bir ülkede, herhangi bir şeyin fiyatı çok artıyorsa, bunun sorumlusu, ekonomiyi yöneten hükümettir.

*Türkiye'yi bu ekonomik buhrana sokanların, İstanbul'daki ucuz kahramanlık girişimlerine en güzel yanıtı, günü gelince yine sizler vereceksiniz.

“İSTANBUL’A BÖYLE SEVDA OLMAZ”

*KDV’den bahsediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben çok üzüntü duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘İstanbul sevdam’ diyorsanız İstanbul’a böyle sevda olmaz. Bizim belediyeler, sizin belediyeler.. Böyle bir kavram zaten olmaz.

* 2019 seçimlerinden sonra arzum, cumhurbaşkanımızın bu şehre hizmet eden belediye başkanıyla sıkı diyalog, istişare, bir arada düşünce üretme, işbirliği yapmaya uygun bir diyalog zemini. Hala 2019’daki seçimin insanların zihninde başka travmalara sebep olduğunu görüyorum.

İBB’NİN EL KONULAN PARASI…

*Bence bu işlemi yapan, bu işleme imza atanlar hem oraya bağışta bulunan vatandaşımız ve o paralardan faydalanmak üzere olan binlerce insanımızın bedduasıyla karşı karşıyadır. Utanç verici bir işlemdir.

*Askıda faturayı dünyanın her yerinde göğsünüzü gere gere anlatırsınız, bu işlemi hiçbir yerde anlatamazsınız. Milletimizin bedduasıyla karşı karşıyadır. Onlara bu beddualar yeter.

MOBESE TEPKİSİ

*MOBESE işi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok büyük ayıplardan birisidir. Çok büyük tehditlerin göstergesidir. Dolayısıyla MOBESE asla unutmayacağım, her gün hatırlatacağım bir konudur.

*İstanbul’un valisi, İstanbul’un emniyet müdür bu konuda herhangi bir işlem yaptınız mı? Herhangi bir araştırma yaptınız mı? Dilekçelere herhangi bir cevap vermediniz.

*Unutacağımızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Kamu hukuku, insan hakları gereği sorduğumuz sorulara acilen cevap verin.

*Bu işin sorumlusu bakandır diyorsanız aynı soruları bakanlığa da sorduk. Sayın bakandan da cevap bekliyoruz.

* Ekrem İmamoğlu’nun özel hayatının didik didik edilmesi, bir kurgu şeklinde kesilip basına magazinsel bir şekilde servis edilmesi başka büyük tehditlerin ve tehlikelerin bir izidir.

“İSKİ’NİN 4.5 MİLYARINI SÖĞÜŞLEDİLER”

*İSKİ’nin bizden önceki dönemde kasasından 4.5 milyar söğüşlediler. Büyükşehir Belediyesi aldı, bir yerlere aktardı işte. Orası dingonun ahırı ya. Biz hâlâ onu İSKİ’yle sayışıyoruz.

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